Politiet har avfyrt 86 vådeskudd

Kun i år har det blitt avfyrt ti vådeskudd. I 2020 var tallet nede på kun to. Et vådeskudd er et skudd som blir avfyrt ukontrollert, og kan skje når politiet er på skytebanen eller når magasinet skal tømmes etter patrulje.

Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund sier det er vanskelig å si noe om utviklingen, men at det ikke er mulig å unngå vådeskudd.

– Så må vi hele tiden øve på at det skal være færrest mulig, sier hun til radiokanalen.

Flertallet av medlemmene i Politiets Fellesforbund, både politi og studenter, støtter en generell bevæpning og mener våpenkompetansen er god nok.

