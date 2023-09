Borgerlig ubalanse

Det så lenge lovende ut for Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Som sin navnesøster i moderpartiet før han, så han ut til å bestå selve svenneprøven, han skulle samle borgerlig side. Skape stabilitet, ro og suksess for Høyre i hovedstaden.

Men samtalene med de fire borgerlige partiene gikk i stå tirsdag. Lae Solbergs første nederlag er et faktum allerede før han kan innta borgen.

Gøy for journalister, men mye ratting, tungt arbeid og lange kvelder i bystyresalen for Høyre

Det blir ikke et flertallsstyre i Oslo bystyre. Høyre, Venstre, KrF og Frp blir ikke forent. KrF er opprørt og fornærmet, og fikk klage sin nød på NRKs Politisk kvarter, Høyre er skuffet og lover å kjempe tappert videre for å yte rettferdighet overfor det de føler er velgernes dom, mens Fremskrittspartiet (Frp) synes det er synd. Bare Venstre og Hallstein Bjercke er fornøyde, og partiet har nå initiativet på borgerlig side. De akter ikke å sitte i byråd med Frp, men er åpne for et samarbeid med MDG – som Lae Solberg med store bokstaver har avvist å dele taburetter med.

Venstre og Høyre skal nå forhandle om å være en duo som deler makta i byen, der håpet til Lae Solberg er å gjøre avtaler med KrF og Frp. Sistnevnte har, som Dagsavisen skriver, ingen planer om å støtte et byråd de selv ikke sitter i. Går de tilbake på dette, må de fungere som støttehjul for et mindretallsbyråd, men vil kunne kreve revers av mye grønn politikk.

Dermed kan det gå mot et mindretallsstyre i Oslo der Solberg og co. må stå på for å få flertall. Partnerne vil politisk se i hver sin retning. Høyre mot høyre og Frp, Venstre mot venstre og MDG. Det er åpenbart kilde til intern støy allerede før de har tatt politikken ut i bystyresalen. Høyre og Venstre har til sammen 26 plasser i bystyret og trenger 30 for flertall. Gøy for journalister, men mye ratting, tungt arbeid og lange kvelder i bystyresalen for Høyre.

I opposisjonen vil det sitte en gjeng veteraner fra Ap, MDG og SV som kan kommunen ut og inn. Det blir krevende. De økonomiske realitetene for byen vil også bli langt tøffere framover, samtidig som Høyre har lovet mye til mange. Det er ikke dette Eirik Lae Solberg drømte om. Og heller ikke Erna Solberg. Og hva med Venstre, vil de − vil velgerne deres i Oslo − akseptere å leve på Frps nåde når den uttalte drømmen var et samarbeid med MDG og Høyre? Vi husker hvordan det gikk med Venstre og Frp i regjering. De vonde konfliktene i Solberg-regjeringen materialiserer seg nå i Oslo.

Oslo-politikken har åpenbart nasjonale over- og undertoner. Byen er utstillingsvindu for Høyre nasjonalt. Norges største og viktigste by er selvsagt også Høyres viktigste by. Dette har vært en blå by i store deler av vår moderne historie. Her har de banket gjennom sin skolepolitikk, og her skulle de etter valget vise vei med storstilt privatisering av velferdstjenester og adjø til eiendomsskatten. Nå må i stedet politikken vaskes gjennom bystyret, og blåfargen vil kunne renne av byen.

Kanskje blir blåfargen så vaska ut at grønnskjæret tar over. For Venstre har gjentatt sin fascinasjon for et trepartisamarbeid med Høyre og MDG i Oslo, og har invitert til møte torsdag. MDG har sagt seg svært villige til å snakke. De grønne vil jo gjerne vise fram sin reelle blokkuavhengighet ved å samarbeide med Høyre, slik de nå forhandler om det i Trondheim. Blir Høyre med på Venstres drøm i Oslo, vil det få svært interessante rikspolitiske følger.

KrFs ene bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke sier til Avisa Oslo at han mener Venstre i Oslo sender et «uheldig signal». For Arbeiderpartiet lokalt og nasjonalt er det derimot svært heldig at de borgerlige i Oslo ikke klarer å samle seg. Problemer innad på høyresiden i Oslo er en god start på den lange valgkampen mot 2025.

