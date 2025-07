Mettet post-punk

Estetikken til Wet Leg har blitt mer alternativ for andrealbumet. Foto: Iris Luz

Øya-aktuelle Wet Leg ble til da to utdannede musikere på kanten av å gi opp karrierene sine, bestemte seg for å ha det morsomt så lenge det varte. Nå turnerer de britiske jentene rundt i Europa og USA, har flere Grammy-priser i lomma, og følger endelig opp det selvtitulerte debutalbumet fra 2022 med «Moisturizer».

Nå har de også sagt lenge at dette albumet lå klart. Det var bare ren løgn. Duoen i front tar seg selv nemlig like useriøst som de har gjort siden begynnelsen, suksessen til tross.

Bare at Rhian Teasdale synger snakkete, hviskende eller dypt gjennom mye av Wet Legs musikk, selv om hun er en fantastisk vokalist med genuine opera-evner, er bevis nok på at dette er det motsatte av et flekseprosjekt.