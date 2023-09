Ukjent vedtak: Frp vil ikke støtte mindretallsbyråd

Én uke etter kommunevalget 11. september hadde Fylkesstyret i Oslo Fremskrittsparti et møte. Der bestemte de enstemmig at Oslo Frp ikke vil støtte et byråd de ikke er en del av.

Vedtaket blokkerer også en budsjettavtale mellom Fremskrittspartiet og et eventuelt mindretallsbyråd. Ifølge Dagsavisens kilder er vedtaket ikke kommunisert til Venstre eller Kristelig Folkeparti.

Leder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen, bekrefter vedtaket i en SMS overfor Dagsavisen.

Brøt forhandlingene

Tirsdag ble det kjent at Venstre har brutt byrådssonderingene mellom de fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, KrF og Frp i Oslo. Dermed lå det meste til rette for et mindretallsbyråd med Venstre og Høyre, som et kompromiss mellom Venstres ønske om å ha med MDG, og Høyres ønske om å ha med Frp.

Men et mindretallsbyråd trenger støtte i bystyret. En sånn støtte kan de tilsynelatende nå ikke forvente å få fra Fremskrittspartiet.

Da Dagsavisen intervjuet Oslo Frp-topp Magnus Birkelund før valget var han langt fra like klar på dette spørsmålet.

– Kan dere være støtteparti for et byråd dere ikke er med i?

– Vi vil ha mest mulig gjennomslag for Frp. Hvilken form det blir i må vi komme tilbake til etter valget, sa Birkelund da.

Nå kan altså døra for Frp-støtte til et Høyre-Venstre-byråd være stengt.

[ Venstre bryter med KrF og Frp i Oslo ]

Uklart hva Venstre brøt på

Venstre-topp Hallstein Bjercke sa tirsdag til Avisa Oslo at det er stor avstand mellom partiene, særlig på klima- og miljøpolitikken, ruspolitikken og verdispørsmål.

Samtidig har han ikke vært klar på hvilke konkrete punkter det er uenighet om. Kilder som er godt kjent med forhandlingene sier til Dagsavisen at Venstre nok trodde de skulle få mer motbør enn de fikk i forhandlingene.

I stedet kan vedtaket tolkes som et sterkt ønske fra Frp om å delta i byrådet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen