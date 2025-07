Flest i nord positive til turistskatt

Lofoten er et yndet turistmål for mange. Nå ønskes turistskatt velkommen. Foto: Marianne Løvland/NTB

En ny undersøkelse, gjort av NorgesBarometeret for Dagsavisen viser at 53 prosent av de som svarte er positive til turistskatt, men at den bør omfatte flere typer turister.

19 prosent mener at den ikke burde vært innført, mens en fjerdedel, 25 prosent er usikker på om det bør innføres turistskatt.

La fram forslag