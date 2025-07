Anmeldelse «Superman»: Anstendighet er den nye punkrocken

Hva ville ha skjedd hvis Superman beskyttet de palestinske barna på Gaza-stripen, og havnet øverst på drittlisten til en hevngjerrig Elon Musk? Hva er rollen til en amerikansk superhelt drevet av empati, hjertevarme og medmenneskelighet i en tidsalder helt blottet for anstendighet? Og hvordan forteller man historien om den ultimate illegale innvandreren i et politisk klima der USAs sittende president har gjort immigranter til samfunnsfiender?

Dette er bare noen av mange spørsmål James Gunn tilsynelatende stilte da han satt seg ned for å skape en moderne versjon av klodens fremste superhelt.

Gunn har en umulig oppgave foran seg: ikke bare som filmskaper, men også som den nye kreative sjefen for hele DC Films. Det er nå hans byrde å omstarte et superhelt-univers som gikk opp i flammer takket være dårlig ledelse, store feilvurderinger og en serie skuffende storfilmer. Han må samtidig redde et filmstudio som den siste tiden mest har markert seg med enorme tapstall og massive oppsigelser, mens den spektakulært inkompetente konsernsjefen David Zaslav har cashet inn en årslønn på over en halv milliard (!) kroner.