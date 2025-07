– Å overrekke brevet til Trump er ren smisking

USAs president Donald Trump har møtt Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus to ganger på 24 timer for å diskutere en mulig våpenhvileavtale i Gaza. Foto: Kevin Lamarque/NTB

Saken oppsummert Israels statsminister Benjamin Netanyahu overleverte personlig en Nobel-nominasjon til Trump, noe som ble sett på som smisking.

Trump har flere ganger uttrykt misnøye over ikke å ha mottatt Nobels fredspris, til tross for flere nominasjoner.

Han har også uttalt at hvis han hadde hatt ekspresident Barack Obamas navn, ville han ha vunnet prisen. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

I februar la Benjamin Netanyahu øre til en av Donald Trumps vanlige klagesanger:

– De vil aldri gi meg en Nobels fredspris. Det er synd. Jeg fortjener den, men de vil aldri gi den til meg, sa Trump under et møte med den israelske statsministeren.

Så, mandag denne uka i Det hvite hus, reiste Netanyahu seg og strakte seg over både tallerkener og blomsterdekorasjoner for å overrekke en konvolutt til den amerikanske presidenten, som satt på motsatt side av bordet. Det ser man i en video delt på sosiale medier av Det hvite hus.

– Tusen takk, dette visste jeg ikke. Wow. Tusen takk. Når det kommer fra deg, betyr dette veldig mye, Benjamin. Takk, sa Trump med konvolutten mellom fingrene.

Annonse

Slik mottok presidenten en nominasjon til Nobels fredspris av en mann, som hadde blitt arrestert dersom han leverte brevet personlig til nobelkomiteen i Norge. Netanyahu er etterlyst for krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og UD har bekreftet at de følger straffedomstolens avgjørelser.

En torn i øyet

– Hvis navnet mitt var Obama, hadde jeg vunnet Nobelprisen, sa Trump i 2024.

Trump: If I were named Obama, I would’ve had the Nobel Prize. He got the prize, he didn’t know what he got it for. He got elected. So did I… I got elected too. There’s a lot unfairness in this world pic.twitter.com/ioR06AxlBr — Acyn (@Acyn) October 10, 2024

Presidenten har blitt nominert atskillige ganger, blant annet i 2018 og 2020 av stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde, som tidligere har representert Frp.

Annonse

På Trumps egen plattform, Truth Social, la han i juni ut en liste med fredsinitiativer som han øyensynlig mener fortjener en fredspris.

Det inkluderer «å stoppe krigen mellom Serbia og Kosovo», som henviser til at Trump så over en avtale om økonomisk normalisering mellom de to i 2020. Han nevner også krigen mellom India og Pakistan fra mai i år. Pakistan nominerte faktisk presidenten Trump for å ha bidratt til en fredsavtale mellom de to landene, etter at konflikten eskalerte i kjølvannet av et terrorangrep mot turister i det omstridte området Kashmir.

Men aldri har den gylne mynten landet hos Trump.

Foruten å spekulere på hvorvidt navnet hans kan stå i veien for en eventuell tildeling, har Trump ved flere anledninger uttrykt misnøye med måten fredsprisen utdeles.

Annonse

– Jeg tror jeg kommer til å få en nobelpris for mange ting, hvis de deler den ut på en rettferdig måte, noe de ikke gjør, sa han i 2019.

Har prisen i mente

Trump har alltid prisen i bakhodet, skriver New York Times. Derfor, lyder det, lovet han å skape fred mellom Russland og Ukraina innen 24 timer hvis han vant presidentvalget i fjor, og derfor kastet han seg med en gang over fredsforhandlinger om Gaza. Han har som mål å bli husket som en fredsmegler, noe som han også understrekte i sin innsettelsestale 20. januar 2025.

– Vi vil måle vår suksess ikke bare etter slagene vi vinner, men også etter krigene vi avslutter – og kanskje viktigst av alt, krigene vi aldri havner i, sa han.

Annonse

Barack Obama ble tildelt Nobels fredspris i 2009. Han tok ikke prisen som en belønning for prestasjoner, men som en «oppfordring til handling». Foto: Susan Walsh/NTB

I 2020 satt han i spenning og fulgte med på TV etter at det ble kjent at han var blant over 300 nominerte. Prisen gikk imidlertid til Verdens matvareprogram (WFP), blant annet for organisasjonenes innsats i kampen mot sult.

To dager senere, under et møte i Ohio, klagde Trump over å være «den eneste mannen som ble nominert til Nobels fredspris» som fikk «ingen presseomtale.»

– Da Barack Obama, Barack Hussein Obama ble nominert, visste han ikke hvorfor han ble nominert, sa han.

Obama gnager

Annonse

Selv om mange også har stilt spørsmål ved om Obama egentlig fortjente fredsprisen i 2009, er det ikke bare den som irriterer Trump. Det er noe ved Obama som bare gnager.

– I motsetning til Trump er Obama høyt respektert av verden. Hvis man tenker over forskjellen mellom de to mennene, er Obama selvfølgelig politiker, men han snakket for det meste sant. Han har en god familiebakgrunn når det gjelder hvordan han behandler kona og døtrene sine, sier førsteamanuensis i amerikansk historie, kultur og politikk ved Universitetet i Oslo, Deborah Kitchen-Døderlein.

Trump hadde betalt 130.000 til pornoskodespelar Stormy Daniels før presidentvalget i 2016. Foto: SETH WENIG/NTB

Trump, på den andre siden, har vært i flere skandaler, blant annet med pornoskuespilleren Stormy Daniels, som han hadde en seksuell relasjon til i 2006. Da var han gift med kona Melania Trump og nettopp blitt far til sitt femte barn.

Trump ble i 2024 funnet skyldig i blant annet å ha betalt Daniels i bytte mot stillhet. Dermed ble han den første amerikanske presidenten til å bli dømt skyldig i en straffesak.

Annonse

– I tillegg vant Trump aldri over Obama, fordi Obama måtte gå av etter to terminer, sier Kitchen-Døderlein.

Ren smisking

Hvis Benjamin Netanyahu hadde reelle forventninger til at Trump ville bli tildelt fredsprisen, ville han bare ha sendt brevet til komiteen, mener Kitchen-Døderlein.

– Å overrekke brevet til Trump er ren smisking. Hvor seriøst tror du den norske komiteen kommer til å ta en hvilken som helst nominasjon fra Netanyahu – særlig når det gjelder en person som nettopp har bombet Teheran og ønsker å ta kontroll over Gaza, Grønland, Panama og Canada, i tillegg til alt han gjør mot immigranter. Tror jeg det finnes noen som helst sjanse for at han får prisen? Nei.

Annonse

Regjeringen vil arrestere og utlevere Netanyahu, som er etterlyst for krigsforbrytelser, dersom han kommer til Norge. Foto: Kevin Mohatt/NTB

Kitchen-Døderlein peker på at flere ledere i verden sier at hvis man smisker nok for Trump, vil han gjøre hva som helst.

– Jens Stoltenberg ble omtalt som Trump-hviskeren. Han fortalte åpent folk at «Det er slik du må snakke med fyren: Du må smigre ham, og så vil han gjøre hva enn du trenger».

Trump har blitt oppdratt til å tro at det bare finnes vinnere og tapere, forteller hun videre.

– Det er ingenting imellom. Og hvis du er en taper, så er du verdiløs. Det er derfor han den dag i dag ikke vil innrømme at han tapte valget mot Biden. Han tåler ikke kritikk og kan ikke innrømme sine feil. Alt må være det beste. Derfor kan han ikke akseptere at Obama vant Nobel og at han ikke har vunnet, legger hun til.

Annonse

Tåler ikke andres suksess

I 2017 pekte den britiske avisa The Guardian på at Trumps besettelse av Obama var en blanding av antiintellektualisme, rasisme, hevnlyst og misunnelse. Det siste gjelder hvor mange som møtte opp til innsettelsen av Obama, antall følgere på sosiale medier og – ja, fredsprisen.



Under Trumps første presidentperiode reverserte administrasjonen store deler av Obamas politikk. Deriblant gikk han til kamp mot Affordable Care Act fra 2010, også kjent som Obamacare, som ga mer enn 40 millioner amerikanere tilgang til helsetjenester. Han meldte også USA ut av Paris-avtalen.

– Han ville kvitte seg med Obamacare på et eller annet vis, rett og slett fordi han ikke tåler at noen andre har fått til noe så bra og blir respektert for det. Han påsto at han skulle komme med noe bedre, men klarte aldri å levere noe som helst, sier Kitchen-Døderlein.

I april erstattet Det hvite hus det offisielle portrettet av Barack Obama, som bare hadde vært oppe siden 2022, med et popkunstmaleri av Trump, som viser øyeblikket etter han ble skutt ved en rally. Det er ikke vanlig for presidenter å henge opp bilder av seg selv, spesielt ikke før embetsperioden er over. Andrew Harnik

Obama var også mer populær internasjonalt. Etter få måneder med Donald Trump i ledertrøyen første gang, stupte den internasjonale tilliten til USA fra en median på 64 prosent under Obama, til 22 prosent under Trump.

I 2025 er medianen 34 prosents tillit til USAs rolle i verden under Trump, noe som også er lavere enn det Joe Biden så.