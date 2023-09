Legg kortene på bordet

Etter intens innsats i forrige uke kan det virke som om Høyres spinndoktorer har greid å etablere følgende historie rundt aksjekjøpene til Sindre Finnes: han er den eneste skyldige, og tidligere statsminister Erna Solberg er et uskyldig offer i skandalen.

Det er fortsatt altfor mye i denne saken som vi ikke har fått svar på til at offentligheten kan slå seg til ro med en slik versjon av historien.

Erna Solberg burde være interessert i å snu hver stein for å vinne tilbake tilliten

Det var Sindre Finnes som handlet aksjene og på den måten utløste krisen. Men det var kona Erna Solberg som var statsminister – og som kan ha vært inhabil i flere saker. Det er derfor Erna Solberg som bør sørge for at offentligheten får alle svarene vi har krav på i denne saken.

Verken Erna Solberg eller Statsministerens kontor (SMK) har villet legge fram en oversikt over når Erna Solberg erklærte seg inhabil, eller når hun har bedt om en vurdering av sin habilitet. Mandag ba Solberg SMK om å vurdere å gi mer informasjon, og tirsdag ettermiddag presenterte SMK endelig en redegjørelse med opplysninger omkring dialogen mellom SMK og Sindre Finnes om hans aksjeeierskap.

Samtidig forsvarte SMK hemmeligholdet av dokumenter knyttet til Erna Solbergs habilitet, dels fordi det ikke er mulig å få oversikt over alle forhold som kan ha påvirket den, og dels fordi det ifølge SMK skal dreie seg om såkalte organinterne dokumenter.

Dermed er fortsatt mange spørsmål ubesvart.

[ Dagsavisen mener: Mange vil slite selv uten å på noe tidspunkt ha vært uansvarlig ]

I det minste burde Solberg sørge for at den mye omtalte listen over Sindre Finnes aksjehandler under hennes åtte år som statsminister, blir oppdatert og gjort fullstendig med informasjon om summer involvert i hvert kjøp, samt eventuelle tap og gevinster.

Men det vil ikke Sindre Finnes gjøre, opplyser advokaten til Finnes til VG tirsdag. Da må vi spørre: Hvorfor ikke det?

Dette er informasjon som ble lagt fram i saken rundt utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes ektemann. Det inngir ikke tillit at dette tilsynelatende er uaktuelt i saken til Høyre-lederen og hennes mann.

Sindre Finnes aksjeplasseringer kan bli gjenstand for en Økokrim-etterforskning. Erna Solberg kan bli involvert i saken, men dette straffesak-sporet er først og fremst en trussel for Finnes.

Erna Solbergs sak er politisk. En norsk statsminister er avhengig av tillit i folket, også fra velgere av andre partier. Erna Solberg burde være interessert i å snu hver stein for å vinne tilbake tilliten. Vi kan ikke se at hun gjør det.

[ Dagsavisen mener: Storbritannia bremser det grønne skiftet. Og setter vår felles framtid i fare ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavis