MDG snur – vil sondere med Høyre og Venstre om byrådssamarbeid i Oslo

MDG hadde torsdag kveld møte i representantskapet om hvordan de skal forholde seg til den politiske situasjonen etter mandagens valg, skriver VG.

– Det er støtte til at vi innleder samtaler med Venstre og Høyre, sier MDG-politiker Sirin Stav til avisa.

NRK og Avisa Oslo melder det samme. MDG har de fire siste årene sittet i byrådet med Arbeiderpartiet og SV.

Har falt i oppslutning

MDG, Høyre og Venstre har til sammen flertall i bystyret med 32 mandater, skriver TV 2.

Tidligere har leder av MDG Oslo, Sigrid Heiberg, sagt at de ikke utelukker å gå inn i byråd med Høyre. Partiet har falt i oppslutning i Oslo i likhet med mange andre steder i landet, og det er ikke lenger flertall for de rødgrønne i hovedstaden. Et byråd bestående av Høyre, Venstre og MDG vil imidlertid ha flertall – hvilket også er et alternativ Venstre har snakket varmt om, skriver Aftenposten.

– Unaturlig

Høyre har imidlertid avvist å samarbeide med MDG i hovedstaden.

– Det er helt unaturlig for Høyre å innlede samtaler med MDG, sa Høyres Eirik Lae Solberg til Vårt Oslo onsdag.

Til Avisa Oslo sier Stav at hun har hatt samtaler med Lae Solberg og Venstres Hallstein Bjercke.

– Vi har selv invitert oss, så dere må snakke med dem selv om hva de har uttalt, sier MDG-politikeren

