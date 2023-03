Kraftig pengestrøm

Det er ikke alle som rammes like hardt av dyrtida og de historisk høye strømprisene vi har levd med det siste året. Direktørene i statseide Statkraft, for eksempel, har tjent gode penger i året som gikk.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fikk utbetalt 7,08 millioner kroner i fjor. Da gjør det jo ikke så mye at det koster litt penger å holde hjemmet varmt og lyst.

Fra utsida ser det ut som verdens enkleste jobb å lede Statkraft i 2022

Grunnlønna til Rynning-Tønnesen lå på 6,04 millioner. Bonus sto for 808.000 av belønningen for å lede selskapet gjennom et år preget av eventyrlige inntekter.

Kraftkjempen Statkraft, som eies av deg og meg og oss alle i fellesskap, hadde et strålende år i fjor, og leverte et rekordsterkt resultat for 2022. Resultat etter skatt for kom på 25,6 milliarder kroner. Selskapet foreslår et rekordstort utbytte på 17,2 milliarder kroner.

Det er jo gode penger til staten. Men ledelsen i Statkraft forsyner seg godt av kaka før fellesskapet får sitt: Konsernledelsen fikk samlet mer enn 45 millioner kroner i godtgjørelse. Det er opp fra i overkant av 33 millioner i 2021.

Noe av økningen skyldes utskiftninger i ledelsen, men det er også tydelig at de gode tidene for kraftprodusentene gjør noe med magemålet i bransjen – også den delen som eies av staten, altså oss alle.

Summene som opereres med kan få det til å bruse i blodet. Barbara Flesche, konserndirektør med ansvar for Europa, bør også ha råd til å betale strømregningen sin, både med og uten strømstøtte. Hun har en grunnlønn på 3,65 millioner kroner – og fikk en bonus på 2,91 millioner kroner på toppen av lønna.

2,2 av de kronene fikk hun for å ikke bytte jobb. Flesche var toppsjef i Solar Century, som ble kjøpt av Statkraft i fjor. Kontinuitet var så viktig for Statkraft at selskapet altså var villig å gi Flesche mer enn to millioner kroner for å bli værende.

Vi er mange, vil jeg tro, som gjerne skulle fått litt ekstra penger å rutte med bare for å bli værende der vi er. Men vi jobber dessverre ikke i en bransje som plutselig har kunnet ta ti og hundre ganger bedre betalt enn før for den samme varen.

Totalt betalte Statkraft ut 7,2 millioner i bonuser alene i fjor. «Vi har gjort det ekstremt bra både i fjerde kvartal og året under ett», sa Statkraft-sjef Rynning-Tønnesen da han presenterte tallene.

Jo takk, det har vi merket på strømregningen, alle som bor i Norge.

Vi er jo vant til at det betales godt for dem på toppen, også i staten. Det er liksom bare slik det må være, forstår vi. Så får vi heller prøve å glemme at det fra utsida ser ut som verdens enkleste jobb å lede Statkraft i 2022. Kraftbransjen har jo omtrent kunnet plukke penger ned fra himmelen en altfor lang stund nå. Dine penger.

Slikt må åpenbart belønnes. Rikelig.

