Statkraft-topp fikk 3 millioner i bonus

Det fremgår av årsrapporten som selskapet la fram torsdag, skriver Europower.

Flesche kom inn i konsernledelsen i Statkraft i august i fjor. Flesche var toppsjef i Solar Century, som ble kjøpt opp av Statkraft.

Statkraft argumenterer med at det var viktig å ha kontinuitet mens Solar Century ble integrert i selskapet.

– For å sikre at hun ble med videre gjennom en kritisk fase i integrasjonen med Statkraft, har hun hatt en egen avtale som ble avsluttet før hun tiltrådte som konserndirektør for Europa 15. august i fjor, sier Lars Magnus Günther, pressekontakt i Statkraft, til avisen.

Statkraft-ledelsen fikk i 2022 utbetalt 7,2 millioner kroner i bonus. Året før var den samlede bonusen for ledergruppen på 4,2 millioner kroner.

