«Justismordet er forferdelig», tvitret Høyres stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle etter at riksadvokat Jørn Maurud 21. oktober 2022 innstilte på full frifinnelse for Viggo Kristiansen for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000.

Så skrev hun videre: «Men ønsker likevel fyren dit pepperen gror, på lik linje med alle andre pedofile». Stortingsrepresentanten forklarte at hun slet skikkelig med offentlighetens mange tweeter om alle Kristiansens tapte muligheter, og at hun syntes han er et forferdelig menneske.

Det er på høy tid at han slipper mer pes nå

Etter kritikk fra blant annet Høyre sentralt slettet Westgaard-Halle sine meldinger. Hun tok til seg kritikken og forsto at hun hadde gått for langt. «Man lærer så lenge man lever», skrev Høyre-politikeren.

To måneder etter Westgaard-Halles utblåsning ble Viggo formelt frifunnet i Borgarting lagmannsrett. «Viggo, jeg vil si unnskyld for at du har blitt frarøvet store deler av ditt liv i frihet», sa en tydelig beveget justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på pressekonferanse kort etter. Beklagelsen kom uten forbehold. «Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for deg å gjennomføre en så lang forvaringsdom for forhold som du nå er frifunnet for. Ord blir fattige i en slik sammenheng», sa hun.

Viggo Kristiansen er 43 år gammel. Han har tilbrakt halve livet bak låste dører. Nå ønsker han å gjøre det beste ut av det han har igjen. Justisministerens ord gjør veien videre lettere. For det er knapt mulig å forestille seg hva slags bagasje Viggo har med seg, hva han har måttet bite i seg, hva han har måttet tåle av ignoranse, hat og uforstand. Med en visshet om at slikt neppe helt vil forsvinne.

Stortingsrepresentant Westgaard-Halle er langt fra den eneste med utfall mot Viggo Kristiansen. Flere aviskommentatorer har vært opptatt av å få fram at Viggo er en «fæl fyr» uavhengig av Baneheia-saken. Og i kommentarfeltene kan meldingene ikke overraskende være enda drøyere. For Viggo Kristiansen var lenge Norges mest forhatte mann. Det tar tid å kvitte seg med bildet av et monster. For mange er han «et forferdelig menneske» fordi han som ungdom begikk seksuelle overgrep mot en åtte år yngre jente i nabolaget.

Da Viggo sto tiltalt for retten skrev Adresseavisen at «bare med det han allerede har tilstått av andre overgrep i tiltalen, risikerer han inntil 21 års fengsel og muligheten for sikring». 20 år senere, etter at Viggo fikk gjenopptatt Baneheia-saken, skrev professor Morten Holmboe fra Politihøgskolen i Oslo i Juridika at «de andre seksuelle overgrepene som Kristiansen ble rettskraftig dømt for i tingretten, isolert sett ville føre til en forholdsvis lang fengselsstraff, kanskje også forvaring».

Jeg ønsker ikke å bagatellisere Viggos overgrep, men ovennevnte utspill er grelle eksempler på uhyrlige overdrivelser, som igjen manifesterer et monster-bilde av Viggo. Om det finnes andre unge gutter dømt til forholdsvis lange forvaringsdommer for tilsvarende seksuelle overgrep mot mindreårige, så burde Holmboe vist til dette i sin ekspertkommentar.

Ti måneder ble straffen utmålt til av Borgarting lagmannsrett 15. desember 2022. På grunn av Viggos unge alder på gjerningstidspunktet, ville en betydelig del av straffen vært betinget. Dommen, som for lengst er sonet og oversonet, viser hvor virkelighetsfjern påstandene om lang forvaringsdom var.

Westgaard-Halle kaller Viggo pedofil. Det gjorde ikke rettspsykiaterne under hovedforhandlingene på begynnelsen av 2000-tallet. De mente at Viggo hadde en «umoden og kaotisk seksualitet». Men kanskje henger Westgaard-Halle og hennes likesinnede igjen i 2000, da blant annet Dagbladet hadde en overskrift der det sto «Viggo Kristiansen (21) tilstår misbruk av jente (7)». En klart misvisende overskrift da Viggo kun var 15 år, ikke 21, da jenta var sju. Overskriften leder naturligvis tankene mot pedofili, som jo handler om at voksne føler seg seksuelt tiltrukket av barn. Viggo var ikke voksen.

Hvordan har Viggo selv forholdt seg til overgrepene han begikk? Fædrelandsvennens kommentator Kjetil Anthonsen skrev dette da Viggo vitnet i Kristiansand byrett våren 2001: «Kristiansen viste alle tegn på anger, sorg og skamfølelse. Før han brast sammen. Han snufset så det spraket i mikrofonen. Tårene rant … Han griner og tør ikke forklare seg om den minst alvorlige saken. Han er flau og skamfull». På Ila gikk Viggo i vellykket terapi hos psykolog Atle Austad i 17 år, og i en rettspsykiatrisk erklæring fra 17. mars 2021 heter det at «han tenker nå at det var veldig galt det han gjorde. Det er ingenting i verden som kan veie opp for det. Barn skal ikke utsettes for noe vondt». Tidligere, i TV2-podkasten «Baneheia» fra november 2019, sa han «jeg har ødelagt et liv, men ikke tatt noen liv». Det er harde ord, så ingen kan beskylde Viggo for å bagatellisere det han har gjort.

Viggo har vist anger, tatt alt ansvar og sagt unnskyld. Han er likevel blitt «riks-pedoen», den eneste i landet som har en dom for seksuelle overgrep begått i ungdommen offentliggjort på egen Wikipedia-side og på alle medieflater. Poenget er at vi ikke har gapestokk i Norge – ellers. Personer som begår både tilsvarende overgrep i ungdommen og langt verre kriminelle handlinger, blir ikke navngitt og hengt ut i media. Viggo er blitt uthengt som en konsekvens av å bli utsatt for Norgeshistoriens groveste justismord. Hans navn skulle aldri ha vært en del av offentligheten.

Viggo har sonet, så det holder. Overlasten han har lidd er betydelig. Det er på høy tid at han slipper mer pes nå. Både fra folk flest, pressen og fra de som ønsker å slå billig politisk mynt på feil han begikk for snart 30 år siden.

