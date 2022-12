Tilbake på jobb

Alle 20 Premier League-klubber har hatt spillere som har deltatt i det nylig avsluttede verdensmesterskapet i Qatar, og totalt har det vært 133 Premier League-spillere som har vært i aksjon. Det vil si at den store majoriteten har hatt spillefri, og vært med på de ulike klubbenes treningsleirer i varmere strøk.

Bournemouth, Crystal Palace og Southampton har hatt færrest i aksjon med to, mens Manchester City har hatt flest borte på landslagsoppdrag med hele 16 spillere. Før mesterskapet var det mye snakk om den korte tiden både før og etter mesterskapet, da mange av lagene allerede har vært tilbake i aksjon gjennom denne ukens ligacupkamper.

Der har Premier League-lagene stilt overraskende sterke mannskap, og en del av grunnen til det er at de kampene har blitt brukt som en siste oppkjøringskamp før juleprogrammet starter med den tradisjonelle Boxing Day-runden 26. desember. Ni av de 133 spillerne kom seg helt til finalen, og har følgelig ikke vært involvert, men samtidig varierer det voldsomt i antall minutter spillerne har fått i løpet av mesterskapet.

West Ham-keeper Alphonse Areola fikk nemlig nøyaktig 0 minutters spilletid på veien til sitt første VM-gull, og er neppe helt utslitt. Problemet er vel heller at han har spilt for lite, selv om han har deltatt i et VM og nådd finalen. Akkurat det kan bli et større problem i oppstarten enn en eventuell overbelastning, som gjelder færre. Det er også noe City-trener Pep Guardiola advarte mot i sin pressekonferanse før Liverpool-kampen, at både spillerne som ikke har deltatt i VM og de som røk ut tidlig, ikke lenger er inne i en kamprytme.

Det er nemlig vesensforskjell om du er i god fysisk form, men ikke i fotballform. Manchester Uniteds Raphaël Varane fikk 521 minutter, mens Brightons Alexis Mac Allister fikk 555 minutter over seks kamper. Begge spilte langt inn i ekstraomgangene av finalen, og senere har vært i hjemlandet for å feire. At de trenger litt hvile for å komme seg til hektene sier seg selv.

På den andre siden har du spillere som Kevin De Bruyne, Harry Kane, Son Heung-min, Virgil van Dijk og Kai Havertz som ikke gikk like langt i VM som de selv hadde ønsket. Alle de Premier League-stjernene har fått en lengre ferie enn de trodde, midt inne i en sesong, enn de ellers ville fått. Dermed stiller lagene svært ulikt inn mot oppstarten, som på mange måter har blitt en ny sesongoppkjøring for mange.

Enkelte spillere var i kalasform, noen spillere har fått nye trenere, og i det hele tatt er det mange spørsmål som melder seg foran Boxing Day-runden på mandag. Det eneste som er sikkert er at fotballfrelste ikke kunne fått en bedre julegave enn at den ordentlige klubbfotballen starter opp igjen.

