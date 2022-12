City-sjefen før julerushet: – Erling mangler litt

I romjula er Premier League tilbake etter et avbrekk på godt over en måned. Før den tid spilles det kamper i ligacupen, og for Manchester City blir det et stormøte hjemme mot Liverpool torsdag kveld.

Der er det ventet at Haaland spiller, men Guardiola mener man ikke kan forvente en jærbu i toppslag. Han mangler kamptrening på grunn av VM-pausen.

– Jeg har VM-spillere som er i bedre forfatning enn dem som var her. Sergio (Gomez), Erling og Riyad (Mahrez) mangler litt. Spillerne som kom tilbake (fra VM), har konkurrert og trent hver dag, sier City-sjefen.

Haaland fikk lov til å dra på ferie i Spania da flesteparten av lagkameratene dro til Qatar-sluttspillet. Han scoret mål i det som var Citys eneste treningskamp (2-0 mot Girona) i denne perioden.

Manchester City møter Leeds borte 28. desember. Deretter venter Everton hjemme nyttårsaften og en storkamp mot Chelsea i London 5. januar.

Haaland står med hele 23 mål på 18 ligakamper.

