Fifa-veien vekk fra Europa

Ettermælet etter VM i Qatar er like splittet som landene som deltok der. Isolert sett en stormende suksess, men med et evig bakteppe av korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Et bildet som den vestlige verden har vært ganske samlet om, men som oppfattes rasistisk i helt andre kulturer. VM har gjort fotballen enda mer polarisert dessverre.

Om snaue tre måneder samles verdens fotballedere igjen til Fifa-kongress i Rwandas hovedstad Kigali. President Gianni Infantino går fra pipekonsert på arenaene i Qatar, en mishagsytring skapt av vestlige supportere, til dundrende gjenvalg for fire nye år som fotballens toppsjef. Ja, det vil komme kritiske røster og omkamper fra europeisk hold, blant annet Norge. Men vil noen utenfor noen nordeuropeiske land lytte? Hva er taktisk klokt for å få til endringer man ønsker? Hvordan skal den enorme pengeflommen fordeles og brukes mest rettferdig?

Infantino har sittet som Fifa-president siden han tok over etter skandaleombruste Sepp Blatter i 2016. Infantino ble gjenvalgt i 2019, og også da skjedde det uten motkandidater. Sveitseren, som snakker ti språk og nå bor i Qatar, kan i tråd med forbundets regler ha jobben og ta nye perioder fram til og med 2031. Hans tre første år som erstatter for Blatter teller ikke i Fifas grense på tolv år. Han var kriseløsningen alle samlet seg om.

Det var selvsagt søtt av Miljøpartiet De Grønne (MDG) å lansere Lise Klaveness som ny Fifa-president, men det er like realistisk som å få et fotball-VM til Østfold. Klaveness er fersk i gamet og har fått føle på kulturforskjellene, også fra muslimer her i landet. Hennes primære ønske ved å ta på seg vervet er å gjøre det beste for norsk fotball. Men det internasjonale arbeidet er en del av det. Og nå er det blitt en stor del av det. Og jobben hun gjør har gjort henne til årets navn både i Dagbladet og VG.

Sloveneren Aleksander Ceferin er Uefas toppleder og hans forhold til Gianni Infantino er iskaldt. Ifølge Fifa-presidenten skjer fotballens positive utvikling utenfor Europa, men det irriterer ham at Europa har verdens mest attraktive turnering i Champions League og at verdens beste spillere spiller i Europa. At Saudi-Arabia er en kandidat til VM i 2030 er faktisk styrket av VM i Qatar. I hvilken grad blir det en diskusjon på Fifa-kongressen? Det er jo nå stemmer fra 211 Fifa-nasjoner som bestemmer fremtidige arrangører, ikke en liten lukket komite som i 2010 ga VM til Russland i 2018 og Qatar i 2022 i samme økta uten at det var varslet på forhånd.

Det ble nasjonal fridag i Argentina da heltene kom hjem denne uka. Fire millioner mennesker fulgte busskortesjen gjennom Buenos Aires før feiringen måtte avbrytes av sikkerhetsmessige årsaker. I Marokko er landets fotballandslag blitt en verdensdels stolthet etter å ha blitt nummer fire på den største scenen. VM viste oss fotballens massive samlingskraft som den største idretten i verden. Men de som leder den er mer splittet enn samlet. Skal Lise Klaveness inn i dette gjennom formelle posisjoner, må hun starte i Europa. Og hun må forberede seg på samme fart i fremdriften som bussen i Buenos Aires.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen