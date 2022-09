Perspektivløs skatteflukt

«De fattigste i verden blir fattigere. De rikeste fortsetter sin evige higen etter stadig mer profitt», skrev Elise Åsnes, leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, i et tankevekkende innlegg i Dagsavisen tidligere i uka. Perspektivet hennes på Kjell Inge Røkkes flytting til skatteparadiset Sveits sto i grell kontrast til det milliardær Torstein Tvenge fremmet da han kommenterte samme sak overfor Dagens Næringsliv. «Det er helt forferdelig å bo i Norge nå», sa Tvenge. Eiendomsmilliardæren uttalte at han ikke var overrasket over Røkkes flytting, og spådde at det kommer til å bli «mange, mange flere».

Dagen etter kom nyheten om den neste milliardæren. Jeg tror ikke Tord Ueland Kolstad husker meg like godt fra da jeg var liten som jeg minnes ham, den fire år eldre kremmeren i nabohuset til min bestekompis. Allerede ganske tidlig i tenårene var han i gang med import av det som for en storøyd guttunge framsto som et ganske bredt sortiment med ulike greier. Jeg husker at vi fikk titte inn i et skap med varer som vel kan sies å ha vært starten på det som ble et forretningsimperium skapt ut av nesten ingenting.

Siden har jeg kunnet følge med i lokalavisene på alt Tord Ueland Kolstad har fått til. Han har vært en av personene som har gått i bresjen for å endre min hjemby til et bedre sted, og underveis har han også bidratt til Glimt, fotballaget som er blitt best i Norge. Tord har gått fra å være en tenåring uten penger, men med visjoner og et skap fullt av importvarer, til å bli en forretningsmann og eiendomsbaron som ifølge Kapital har 1,45 milliarder kroner i formue.

I Avisa Nordland kunne jeg lese begrunnelsen for at Tord nå flytter til Sveits: «Det er ikke tvil om at den norske formuesskatten – og særlig den økningen det har vært på arbeidende kapital spiller inn. Hele min formue er jo i praksis eierskapet i mitt firma. Verdiene jeg har utenom eierskapet i mitt firma er relativt små. Jeg opplever at beskatningen på min hånd i praksis er doblet det siste året», sa han.

Det er imponerende hva Tord Ueland Kolstad har fått til, akkurat som at det er umulig ikke å la seg imponere over alt Kjell Inge Røkke har skapt fra han startet som fisker til at han i dag, ifølge Kapital, skal være god for rundt 40 milliarder kroner. Men det må være lov å påpeke at det ikke er disse karene det er synd i. Hvis noen har det forferdelig med å bo i Norge, verdens beste land å bo i, er det ganske perspektivløst å hevde at det er dem som har mest. God fredag!

