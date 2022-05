Historisk for verden, historisk for Norge

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen var noen lovende ungjenter da skjebnen førte dem sammen på det Stabæklaget som vant den norske cupfinalen i 2012. Da var de fylt 17 år, begge tilhører 1995-årgangen der Caro er snaut fem måneder eldre enn Ada.

Ada Hegerberg ble kåret til årets komet i Toppserien det året, og hun svarte med å score hat trick i cupfinalen mot Røa. Den tidligere Lyn-jenta Caroline Graham Hansen scoret det siste målet i 4–0 seieren.

Ti år senere er de motstandere i kvinnefotballens største klubbkamp der de representerer Barcelona (Caro) og Lyon (Ada). Oppgjøret spilles på Juventus’ hjemmebane i Torino, det er ikke lenger noen bortgjemt finale i skyggen av guttas. Det er kvalitet på og utenfor banen på høyeste nivå.

Fra treningen tirsdag under EM fotball kvinner. Caroline og Ada sammen for Norge under EM i 2017. Etter det mesterskapet sa Ada Hegerberg nei takk til landslaget. (Berit Roald/NTB)

Lyon med sju mesterligatitler bak seg, Barcelona som regjerende mester. Ada Hegerberg som tidenes toppscorer i turneringen med 58 mål på 59 kamper (!), Caroline Graham Hansen som regjerende mester og suveren spansk serieviner med seier i de 30 siste seriekampene. I 2019 møttes lagene også i finalen, da var ikke Caro i Barcelona ennå og Hegerberg scoret hat trick i finalen. De har oppnådd litt disse to jentene.

Det går en linje fra denne kampen til den høytideligheten som finner sted på Ullevaal stadion tirsdag. Da får tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal St. Olavs Orden for sin innsats for kvinnefotballens framvekst, både i Norge og i verden. Han har tatt kampen i Norge, og han har tatt kampen internt i FIFA. Det må være spesielt for ham å se lørdagens finale fra Torino. Drømte han om at utviklingen skulle nå så langt?

Det gjorde han muligens, men det har vært en kronglete og lang vei. Nå ser vi stadig flere eksempler på at kvinnelige landslagsspillere likestilles med sine mannlige kollegaer (Norge var først ute her). Jentene har inntatt de største scenene, de største klubbnavnene bruker endelig ressurser og resultatet er blant annet at Barcelona samlet over 90.000 tilskuere på Camp Nou tidligere i år.

De siste dagene har vi lest intervjuer med Ada Hegerberg i verdens største medier og til Sky Sports og BBC forteller hun om de 20 månedene på sidelinja med skade og følelsen hennes av å være et barn igjen da hun kunne begynne å trene etter en mental og fysisk deprimerende periode. Returen til landslaget og gjenforeningen av de to der øker selvsagt forventningene foran sommerens EM-sluttspill i England.

Per Ravn Omdal sammen med fotballpreident Lise Klaveness (t.v.) og tidligere generalsekretær Karen Espelund på Idrettsgallaen i vinter. (Heiko Junge/NTB)

Det er et faktum, men ingen selvfølge at Norge har to av de største profilene i finalen. Den krydres med kvinnen som er kåret til verdens beste spiller i fjor, spanske Alexia Putellas. Dette blir et mestermøte på mange nivåer.

Han kan smile lurt, uansett utfall lørdag kveld, Per Ravn Omdal.

