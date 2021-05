Graham Hansens lange reise. Gratulerer med dagen!

Tre nordmenn har scoret og vunnet finaler i Champions League: Ole Gunnar Solskjær, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Karrierene deres er ganske forskjellige, men med ett element felles: Deres lidenskap for spillet og for å se muligheter for forbedringer i alle detaljer.

Under feiringen på Gamla Ullevi i Göteborg ser vi henne i bakerste rad med knyttet neve. Nummer 16 har gjort jobben sin. To bitre finaletap er byttet ut med det største man kan vinne i internasjonal klubbfotball.

Det var ingen selvfølge at Caroline fra Tåsen i Oslo skulle komme hit. Skadeproblemene de siste årene har vært så store at mange ville gitt opp. Mange har gitt opp. Etter den tapte mesterligafinalen i 2018 vurderte hun å legge opp. «Jumpers knee» er marerittet for alle fotballspillere. Men Caroline overvant plagene i samarbeid med blant andre Lyn-kamerat Mats Møller Dæhli.

[ Vurderte å legge opp ]

De hadde begge vært en del av Lyns lovende ungdomsgjeng som tok store steg med 94- og 95-årskullene. Caroline spilte på guttelag hele veien og har tidligere fortalt utdypende om den reisen. Hun møtte mange fordommer som hun den gang ikke skjønte så mye av. I Lyn var det faglig uenighet om hvordan hun best skulle utvikles. Skulle hun ta plassen til en av de ambisiøse Lyn-gutta?

En av laglederne rundt Norway Cup-laget i 2010 var Erik “Myggen” Mykland. Han vet alt om hvordan individualister må få tid og rom i et kollektiv. Caroline Graham Hansen var opptatt av en ting: Å bli en enda bedre fotballspiller, å spille på enda bedre lag. Hele tida. Hun nektet enkelte ganger å gå av banen da treneren ville bytte henne ut. Hun måtte få gjøre jobben ferdig.

Som juniorspiller vokste hun ut av Lyn fordi klubben ennå ikke hadde noe A-lag på øverste nivå på plass. Reisen gikk videre til Stabæk, så til Sverige og Tyskland før hun nå ble med på en historisk fotballkveld. Barcelona er første klubb som vinner mesterligaen for begge kjønn og Caroline Graham Hansen var en av målscorerne i en finale som var en oppvisning i kreativt angrepsspill.

For Lyn, Oslo og norsk fotball var det en historisk kveld. Det er ingen selvfølge å ha norske spillere på de største scenene. Carolines vei viser hva som ligger bak og hvilke muligheter som faktisk finnes.

Hva som kjennetegner henne? Den lekende holdningen. Å utfordre motstander en mot en, evnen til å lese spillet og gjøre de riktige løpene. Som det løpet hun gjorde før hun satte inn sin historiske finale-scoring. Hun er ingen møtende spiss. I Barcelona er hun assist-dronningen fordi hun ofte kommer seg fri på kanten.

Nå feirer Norge nasjonaldagen med sordin på grunn av koronaen. For Caroline Graham Hansen ble det en dagen før dagen hun aldri vil glemme.

[ Caroline Graham Hansen scoret da Barcelona vant mesterligafinalen 4-0 ]