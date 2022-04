91.648 på tribunen. Hva er det de får til?

Caroline Graham Hansen var en av scenens største artister. Foran 91.648 tilskuere på Camp Nou scoret hun ett av målene i semifinalen i Mesterligaen forrige fredag. Det var ny verdensrekord i antall tilskuere på kvinnekamp. Den forrige rekorden ble slått med 95 personer, også den kampen med Barcelona på Camp Nou.

Etter 5–1 seieren over Wolfsburg kunne Caroline Graham Hansen feire med lagvenninnene og de skrev villig vekk autografer til unge spanske jenter som hadde møtt opp i tusentall til denne kampen. Og de vil komme igjen.

– Målet vårt var å starte bra og få publikum involvert. Vi skapte tre sjanser de første fem minuttene, og det demoraliserte motstanderen. Første omgang er den beste jeg har opplevd, sa Barcelona-trener Jonatan Giráldez til uefa.com etterpå.

Publikumstallet vakte selvsagt oppsikt. For spillerne ble det en helt ny opplevelse.

Vi forflytter oss til Caroline Graham Hansens gamle hjemmebane på Kringsjå sist onsdag: 256 tilskuere betalte for å se Lyn mot serieleder Brann. I LSK-hallen noen timer senere var det 416 tilskuere som så det såkalte “hatoppgjøret” mellom LSK Kvinner og Vålerenga. I Lillestrøm hadde de håpet på det dobbelte.

Caroline Graham Hansen stilte villig opp for supporterne etterpå. (ALBERT GEA/Reuters)

Sommerens EM-sluttspill i England melder om overveldende billettsalg. I Italia har det vært over 60.000 på kvinnekamper. I Sverige er det også noen tusentalls på de mest prestisjetunge oppgjørene. Årets mest sette kamp i Norge er Brann – Rosenborg som samlet 1180 tilskuere på Stemmemyren kunstgressbane i Bergen. Brann er den nye versjonen av Sandviken, som laget het i fjor og interessen har økt betydelig etter navneendringen. Det handler om å identifisere seg med Brann.

Snittet i Toppserien så langt i år ligger på 331. Vålerenga er ubeseiret, hadde 457 tilskuere på serieåpningen mot Stabæk i mars, men siden har det bare gått nedover. Søndag kommer Avaldsnes på besøk og det markedsføres med at man kan få kjøpt “John Arne Riise”-billetter.

Brann ser potensialet og de ville flytte kampen mot Vålerenga i juni til Brann stadion for å sette ny publikumsrekord og skape en ekstra ramme i det som mange tror blir en slags seriefinale. Vålerenga sa først nei, men tok til fornuften fredag da de fikk tenkt seg om. Her handler det om å gripe sjansene og fange større interesse. Det kan bli en seriefinale i Bergen 5. juni.

Internasjonalt tar det av. Kampene er blitt mer attraktive fordi spillerne og kvaliteten er blitt bedre. Flere jenter spiller profesjonelt, sponsorene våkner og TV-rettighetene blir mer attraktive. Men med den labre interessen i Norge er det vrient å satse stort og få trent på dagtid. Vålerenga er den mest profesjonelle klubben, men det skyldes velvillige investorer som finansierer driften. Det er ikke økonomisk bærekraftig med profesjonell fotball med 330 tilskuere på tribunen.

Temaet er ikke nytt. Det nye er den store veksten internasjonalt. Kan et vellykket mesterskap for Norge hjelpe på klubbinteressen? Norge er i den unike situasjon å ha to av verdens beste spisser på laget. Folk vil se store navn og store klubber. Vålerengas publikumsrekord var fra en treningskamp mot Manchester United i 2019 da 7124 tilskuere betalte billett for en kamp som isolert sett ikke betydde noe. Og de fikk drahjelp av Norway Cup. Nesten 58.000 tilskuere så USA slå Nederland i VM-finalen i Frankrike samme år. Mange av kampene ble vist på storskjerm på Kontrasjæret og der var det flere publikummere enn på en norsk Toppseriekamp.

Kvalitet og opplevelse. Det er antakelig stikkordene som gjelder. Akkurat som Caroline Graham Hansen opplever i Barcelona nå.

PS. Returkampen Wolfsburg - barcelona spilles 18.00 lørdag.

