På parti med fagbevegelsen

Regjeringen er på tilbudssiden overfor fagbevegelsen. Det fikk vi erfare både på Kartellkonferansen i regi av LO Stat på Gol onsdag og under landsmøtet til forbundet Industri Energi torsdag. En rekke statsråder var i sving, og statsminister Jonas Gahr Støre var i ilden begge steder.

Statsministeren gjorde det greit på Gol – ikke dårlig, men det ble heller ikke hallejula. På IE-landsmøtet ble han varmere mottatt. På Gol fikk Jonas Gahr Støre kraftig applaus, men ikke stående. Etter seansen på IE-landsmøtet ble det derimot stående applaus to ganger etter hans tale.

Jonas Gahr Støre innrømmer at det er mer krevende å møte fagbevegelsens tillitsvalgte som statsminister enn det var å være opposisjonsleder. På den annen side er det er jo nå han får gjort noe konkret. Selv etter å bare ha sittet i regjering i seks uker har det blitt positive resultater.

Støre måtte tåle å få berettiget kritikk

Men alle løftene fra Arbeiderpartiets plan for de første hundre dagene i regjering er ikke innfridd. Det måtte statsministeren tåle å få berettiget kritikk for. Manglende feriepenger for arbeidsledige og permitterte i 2022-budsjettet er det som smerter fagbevegelsen mest.

Statsministeren startet sin tale på IE-landsmøtet med å vise til klimatoppmøtet i Glasgow. Han gikk dermed rett inn i løvens hule, for salen var jo halvfull av stolte oljearbeidere. Budskapet var at Norge sitter med en global løsning på klimatrusselen. Slik sett traff han salen med sitt budskap.

Men det var næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som med sin offensive entusiasme tok salen på IE-landsmøtet. Han holdt en fengende tale, uten manus. Vestre helte først litt kaldt vann i årene ved å poengtere at det går ikke så bra med norsk næringsliv som mange vil ha det til. Investeringene innenlands må opp. Det samme gjelder eksporten, produktiviteten og yrkesdeltakelsen.

Men så tok Vestre virkelig av da han fortalte om planene for hvordan Norge skal bygge ny industri basert på Norges grønne fortrinn. Vestre innrømmet at han har skaffet seg selv fallhøyde. Men jeg har ikke annet valg, la han til.

– Det var litt av et fyrverkeri, sa møtelederen svært så treffende om næringsministerens opptreden. Jan Christian Vestre kan nå langt i politikken dersom han lykkes.

Landet har nå fått en regjering som er med fagbevegelsen, ikke motarbeider den. Samtidig gjelder det for fagbevegelsen å være klar over at arbeiderbevegelsen står sterkest når den er samlet.

