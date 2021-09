Hva er et fotballag verdt?

Penger er kanskje ikke alt som betyr noe her i verden, men i fotballen, der er det makt i hver krone. Uten en pengebinge er det vrient å hevde seg, selv om det slettes ikke er noen garanti. Men hvilken klubb i verden har de dyreste spillerne? Hvilken klubb har brukt mest på sine spillere i jakten på pokaler? Vi må nord i England for å finne svaret på det. Verdens dyreste spillerstall er det nemlig Manchester City som har. Spillerne der har i sum kostet hele 926 millioner pund ifølge CIES Football Observatory sin oversikt. Og sånn for ordens skyld, et pund koster snaut 12 kroner. Da snakker vi 11 milliarder kroner eller så. Det er penger det og. På plassen bak City finner vi rival Manchester United med en prislapp på stallen på 877 millioner pund, og de har ikke vunnet serien siden 2013. På tredje ligger franske PSG som har kastet rundt seg med penger i årevis. Stallen denne sesongen har kostet eierne 820 millioner pund.

Bayern München er et av verdens beste fotballag. De har vunnet sin hjemlige liga ni år på rad og er en maktfaktor hver eneste sesong i Champions League. De sanker pokaler hvert år og har superstjerner i stallen. Men stallen er bare på 13. plass over verdens dyreste staller. Staller av fotballspillere altså. Og bare sånn for å understreke hvor det økonomiske tyngdepunktet ligger i verdens fotballklubber, så er det hele sju staller i Premier League som koster mer enn Bayerns. Ja, du leste riktig, sju engelske klubber har spillere som koster mer enn Bayern München. Det er liksom litt rart at Evertons stall koster mer enn den tyske storklubbens. Everton (£104) er verdens 12. dyreste fotballklubb, om vi ser på hva klubben har brukt på spillere. Også Tottenham, Liverpool, Chelsea og Arsenal har dyrere staller enn Bayern.

I bunnen av Premier League, altså i verdi, finner vi Brentford (£96m), Watford (£104m) og Burnley (£101m) foran Norwich (£75m). Manchester Citys stall er faktisk verdt 12 ganger så mye som Norwich. Rett under topp 20 i verden ligger Aston Villa med sin stall til 305 millioner pund. Få tror at de vinner serien med det første. Men det hindrer altså ikke klubben i å bruke enorme summer på spillere.

Det er et stykke fra løkka til milliardene som kastes rundt i internasjonal fotball og enda lenger fra en humpete lekeplass med to gensere som målstenger til City of Manchester Stadium. Å spille for barndomsklubben og drømme om å løfte pokalen over hodet er en utopi. Det skjer ikke lenger om ikke du er så heldig å vokse opp i en søkkrik klubb. Nei. det er en liten gruppe giganter som frister til seg stort sett alt av verdens største talenter. Og de fleste av dem er engelske Premier League-klubber. På sikt vil dette ødelegge fotballen. Det er ikke lenger mulig for mindre klubber å bygge lag. Det vil i praksis bli umulig å holde på talentene når storklubber vifter millioner foran nesa på ambisiøse spillere og grådige eiere. Og regningen, den er det selvsagt du og jeg som må ta.

Dette er de 20 dyreste stallene i fotballen:

Manchester City – £926m

Manchester United – £877m

Paris Saint-Germain – £820m

Real Madrid – £675m

Chelsea – £669m

Liverpool – £576m

Juventus – £563m

Barcelona – £551m

Arsenal – £542m

Tottenham – £472m

Atlético Madrid – £414m

Everton – £400m

Bayern München – £361m

Napoli – £357m

Leicester City – £352m

