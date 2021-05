Bli hos oss Harry – så skal du få spille europeisk 3. divisjon

I mange år gikk den første divisjonen under det profesjonelle ligasystemet i England under navnet Conference League. Hit rykket du ned hvis du ikke var god nok til å spille i noen av de fire øverste divisjonene i England. Det er med andre ord ikke den mest glamorøse tilværelsen i det engelske ligasystemet, men like fullt prøver nå Tottenham å lokke Harry Kane til å bli værende med en slags europeisk utgave av Conference League.

I England går dagens 5. divisjon nå under navnet Vanarama National League, mens UEFAs nyeste europeiske turnering altså da heter UEFA Conference League. Siden Europaligaen vil bli redusert fra 48 til 32 lag, vil den nye Conference League bestå av de som nå ikke lenger kvalifiserer seg til Europaligaen pluss lag fra land som er lavere rangert på UEFAs klubbranking.

Norge innehar i dag 22. plassen på UEFAs liste, som betyr at vi får tre lag med som alle må kvalifisere seg. Siden England er ranket høyest vil de få med ett lag, som også er nødt til å kvalifisere seg. Det vil si at lag nummer sju i Premier League, som tidligere kunne kvalifisere seg til Europaligaen, nå kun kan kvalifisere seg til Conference League.

I dag er det Tottenham som innehar den plassen, og som per nå får det ærefulle oppdraget med å bli Englands første representant i turneringen. Tottenham, som for under to år siden spilte finalen i Champions League, kan nå altså få lov til å reise til for eksempel Liechtenstein, Moldova, Malta, San Marino eller Færøyene for å kvalifisere seg for å spille på tredje nivå av europeisk fotball.

Ingen har egentlig lyst til å spille i Europaligaen, og hadde det ikke vært for at seier der nå gir en ekstra mulighet til å kvalifisere seg for Champions League hadde den turneringa blitt prioritert i langt mindre grad. Bortereiser til fjerntliggende strøk av Europa på torsdager, for å spille mot motstandere som ikke akkurat fenger, og som gjør det vanskeligere å prestere i hjemlig liga er ikke noe verken klubber eller spillere vil. Og da snakker vi ikke om Conference League, som også spilles på torsdager, men som både har lavere rangert motstand og ikke gir Champions League som gulrot.

Tottenham kjemper også i disse dager en kamp for å få beholde sin klart største stjerne. Harry Kane har sagt at han ønsker å vinne trofeer og spille i Champions League, og selv om kontrakta til superspissen først går ut i 2023, spørs det hvor lysten han er på å spille på et enda lavere europeisk nivå enn Tottenham gjorde inneværende sesong. Uansett hvor fantastisk flott den nye stadionen deres er.

Kane, som har vært trofast mot barndomsklubben i alle år, føler at han nå fortjener sjansen til å vinne noe. Så lenge det ser lite sannsynlig ut i Tottenham, føler han at han har gitt klubben gode år av sin karriere til å prøve å oppnå det målet. Problemet for Kane er at han ikke holder spesielt gode kort på hånden, da styreformann Daniel Levy ikke har noen intensjoner om å selge. Og i hvert fall ikke til en annen Premier League-klubb, som Kane ønsker for å fortsette jakten på Alan Shearers målrekord.

Det gjenstår å se om helgens oppgjør borte mot Leicester blir Harry Kanes siste i Tottenham-drakt, eller om han blir tvunget til å være med videre om laget sikrer seg plass i UEFA Conference League. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at Harry Kane ikke vil være med på noen av delene.

