The Athletic melder at Kane vil bort fra Tottenham

Ifølge The Athletic er landslagsspissen frustrert og bekymret for at Tottenham nok en gang ikke klarer å kvalifisere seg for å spille på øverste nivå ute i Europa.

Laget må komme blant de fire best i Premier League for å klare det. Med åtte kamper igjen av sesongen er de tre poeng unna West Ham på fjerdeplassen.

Ifølge TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller skjønner han frustrasjonen hos Tottenham-stjernen.

– Hvis man legger vekk alle følelser, skjønner jeg det veldig godt. En så god spiller bør spille for et bedre lag. Men historien er full av eksempler på spillere som blir i en klubb når de heller burde dratt. Hvis man ser kynisk på det, er det mest logisk at han drar til en annen klubb for å vinne ting de neste fire-fem årene, sier Stamsø-Møller.

Han mener at en klubb som Manchester United bør passe Kane. United trenger en storscorer i front, og da kan blant annet Marcus Rashford rendyrkes som kantspiller.

The Athletic melder at Tottenham ønsker seg 198 millioner pund for spydspissen, som ikke er halvveis i seksårskontrakten han signerte før Mauricio Pochettino fikk sparken. Nettstedet tror ingen er villig til å betale prisen som skal til for å lokke Kane vekk fra Tottenham Hotspur Stadium, på grunn av at de klubbene som har råd heller vil investere milliardene i betraktelig yngre Kylian Mbappe og Erling Braut Haaland.

