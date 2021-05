Toppnoteringer kan falle om Kane forsvinner

En rekke store britiske aviser og nettsteder meldte mandag og tirsdag at 27-åringen Kane har bedt om å forlate Tottenham etter denne sesongen. Kontrakten hans med Spurs løper i ytterligere tre år fram til sommeren 2024.

Skifter han beite, kan det komme til å utløse den klart største overgangssummen i engelsk fotball. Det er spekulert i at Tottenham kommer til å kreve cirka 1,5 milliard kroner for ham.

Manchester City, Manchester United og Chelsea skal være de mest aktuelle kandidatene for Kane.

Liverpool solgte Philippe Coutinho til Barcelona for 1,4 milliard kroner i januar 2018. Den handelen topper pengeoversikten på De britiske øyer, ifølge nettstedet Transfermarkt.

Det dyreste kjøpet gjort av en Premier League-klubb, kom da Manchester United hentet Paul Pogba fra Juventus sommeren 2016. Han kostet 1,09 milliarder kroner.

Harry Maguire fikk en prislapp på 903 millioner kroner da Manchester United hentet ham fra Leicester for snart to år siden. Det er rekord for overganger mellom engelske klubber.

Harry Kane og Tottenham møter Aston Villa i London onsdag kveld.

Premier League menn tirsdag, 37. runde:

Manchester United – Fulham 1-1, Southampton – Leeds United 0-2, Brighton – Manchester City 3-2, Chelsea – Leicester 2-1.

Spilles onsdag: Everton – Wolverhampton, Newcastle – Sheffield U., Tottenham – Aston Villa, Crystal Palace – Arsenal, Burnley – Liverpool, West Bromwich – West Ham.