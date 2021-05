Tabber senket Tottenham da fansen var tilbake

Sergio Reguilon viste seg som den målfarligste Tottenham-spilleren, dessverre for hjemmefansen i feil ende av banen. Etter at de jublet for et tidlig ledermål av Steven Bergwijn slapp Reguilon gjestene inn i kampen igjen.

I det 20. minutt slo Marvelous Nakamba et innlegg rett til Spurs-backen, som prøvde å klarere på volley. I stedet sleivet han på komisk vis ballen rett i eget mål bak en sjanseløs Hugo Lloris.

I det 39. minutt dummet Reguilon seg ut igjen. To ganger prøvde han å klarere ute på siden, men Bertrand Traoré blokkerte begge ganger. Siste gang spratt ballen til Ollie Watkins, som scoret 2-1-målet.

Nedtur

Bergwijns ledermål var eneste lyspunkt for hjemmefansen. I det 8. minutt vant han ballen fra Nakamba, førte ballen inn i feltet og knallet den i mål.

Det var en ny nedtur da Japhet Tanganga ble båret ut med det som kan være en alvorlig skade.

Tottenham måtte tåle å bli buet av banen både til pause og ved full tid. Europacupspill neste sesong henger i en tynn tråd for klubben.

Hjemmejubel

Evertons og Newcastles tilhengere kunne juble for vinnermål. Richarlison nikket inn Gylfi Sigurdssons hjørnespark til 1-0 for Everton over Wolverhampton, mens Joe Willocks hodestøt på overtid i første omgang ga Newcastle 1-0-seier over tabelljumbo Sheffield United.

Joshua King var ubenyttet reserve for Everton, mens Sander Berge ikke var i Sheffield United-troppen.

KAMPFAKTA

Tottenham – Aston Villa 1-2 (1-2)

10.000 tilskuere

Mål: 1-0 Steven Bergwijn (8), 1-1 Sergio Reguilón (selvmål 20), 1-2 Ollie Watkins (39).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Pierre-Emile Højbjerg, Tottenham, John McGinn, Aston Villa.

Lagene:

Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris – Japhet Tanganga (Matt Doherty fra 83.), Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilón – Pierre-Emile Højbjerg, Harry Winks (Tanguy Ndombele fra 74.) – Steven Bergwijn (Gareth Bale fra 72.), Dele Alli, Son Heung-min – Harry Kane.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez – Ezri Konsa, Kortney Hause, Tyrone Mings, Matt Targett – Marvelous Nakamba (Carney Chukwuemeka fra 88.), John McGinn – Bertrand Traoré (Jaden Philogene-Bidace fra 90.), Jack Grealish (Douglas Luiz fra 73.), Anwar El Ghazi – Ollie Watkins.

Engelsk Premier League fotball menn onsdag, 37. runde:

Everton – Wolverhampton 1-0, Newcastle – SheffieldU. 1-0, Tottenham – Aston Villa 1-2.

Senere kampstart (21.15): Crystal Palace – Arsenal (20.00), Burnley – Liverpool, West Bromwich – West Ham.

Spilt tirsdag: Manchester U. – Fulham 1-1, Southampton – Leeds 0-2, Brighton – Manchester C. 3-2, Chelsea – Leicester 2-1.

Engelsk opprykkskvalifisering fotball menn onsdag, semifinale 1. kamp:

1. divisjon:

Lincoln – Sunderland 2-0.

Spilt tirsdag: Oxford – Blackpool 0-3.

Returkampene spilles fredag (Blackpool) og lørdag, finalen på Wembley 29. mai.

Mesterskapsserien:

Spilt mandag: Bournemouth – Brentford 1-0, Barnsley – Swansea 0-1.

Returkampene spilles lørdag, finalen på Wembley 30. mai.

2. divisjon:

Spilt tirsdag: Newport – Forest Green 2-0.

Spilles torsdag: Morecambe – Tranmere.

Returkampene spilles søndag, finalen på Wembley 31. mai.