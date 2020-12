I fjor avdekket NRK over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven (AML) som mildt sagt var en rystende avsløring. Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg fortjener ros for å ha kommet på banen og nå rydder opp i etatene, likevel ble det stilt mistillitsforslag fra Frp og FNB som heldigvis ikke fikk flertall.

Jeg er uenig med MDG og Berg i mye politisk, men det har vært ubehagelig å se behandlingen hun har fått av meningsmotstandere. Det er ikke ukjent at Berg har stått mye i storm og fått mye hets, som hun mest sannsynlig ikke hadde opplevd om hun var en (hvit) mann.

Det er krevende for minoriteter og kvinner å delta i politikken, og ingen vet det bedre enn Berg som virkelig har fått gjennomgå. Det er en tydelig dobbeltstandard hun blir holdt til, og som er umulig å imøtekomme uansett hvor rusta eller erfaren man er.

Hvem glemmer ikke hetsen hun og Eivind Trædal fikk i 2018 når de fortalte at de ventet barn?

Hetsen kvinner som Berg opplever er blitt så normalisert, at aviser innrømmer at de sliter med å moderere kommentarfeltene sine når det er oppslag om henne. Selvfølgelig er hun ikke fritatt fra kritikk fordi hun er kvinne eller tilhører en minoritet, men på grunn av internalisert rasisme og kvinneforakt er hun et enklere «mål» for misfornøyde hvite gubber og andre som ikke tar klimakrisa på alvor.

Det er tydelig fordi de retter ikke den samme «kritikken» mot hennes mannlige og i hvert fall ikke mot hvite partifeller. Hetsen blir ikke personlig hvis de retter det mot andre i MDG, men fordi Berg er en ikke-hvit kvinne blir det forsøkt å kneble henne med grove personangrep. Problemet er at Berg er ikke den første og kommer ikke til å være den siste som utsettes for det, men at de med makta til å stoppe det ikke gjør det.

Det er mye underliggende kvinneforakt, og ikke minst rasistiske undertoner i hetsen mot byråden og viser at meningsmotstandere som Frp og FNB utnytter nærmest bevisst for å piske opp hat. For oss andre er det et demokratisk problem.

Ikke bare heves terskelen for demokratisk deltakelse for ikke-hvite kvinner, men den øker også perfeksjonspresset som kun er rettet mot minoriteter og kvinner. Det er ingen hemmelighet at FNB ikke liker henne, og prøvde å utnytte skandalen for å få henne fjernet.

Hvor var Frp når de borgerlige forgjengerne brøt AML og ikke tok ansvar? Realiteten er at byråden må rydde opp i et rot som har kommet takket være 18 år med borgerlig styre i Oslo, ikke fordi hun bevisst brøt loven selv.

Kan det være at Frp som ønsker å liberalisere AML, egentlig ikke bryr seg om brudd, men ønsket seg Berg ut til jul?

I 2017 da Rødt truet med mistillit i Veireno-saken, fikk vi gjennomslag for at tjenesten skulle tilbake i kommunal drift og det ble rydda opp.

Vi ser at hun vet når hun har gjort feil og tar ansvaret sitt som byråd på alvor og rydder opp. Det er det samme vi har sett nå, og arbeidstilsynet er enige i at innsatsen hennes så langt har vært bra.

Når vi skal kritisere byråden så skal vi gjøre det på bakgrunn av politiske uenigheter eller bevisst ansvarsfraskrivelse, ikke rasisme