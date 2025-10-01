Den gode forfatteren i Sandvika

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

«Har du vært barmhjertig?» Spørsmålet utgjør siste setning i Vigdis Hjorths nyeste roman, «Det gode mennesket i Sandvika».

Det er en kort bok, nærmest en fabel eller moral-fortelling, der hovedpersonen og jeg-fortelleren er en forfatter som bruker en brun pub som skrivestue. På puben lar hun seg fascinere av en annen stamkunde, en kvinne hun tenker på som helt ulik henne selv.