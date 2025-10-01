Det rødgrønne samarbeidet blir vondt og vanskelig, skriver kommentatorene. Men selvsagt blir de andre rødgrønne partiene enige med statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderparitet om budsjettet, skriver Aksel Fjeldavli.
FOTO: Amanda Pedersen Giske / NTB
Kommentar
Selvsagt vil de bli enige om budsjettet
Kan det virkelig stemme at de rødgrønne partiene ikke vil klare å bli enige?
Den siste tiden har denne fortellingen blitt gjentatt av
kommentatorer og journalister: Det rødgrønne samarbeidet blir vondt og
vanskelig.
«Politisk kaos i sikte» skriver Bjørgulv Braanen i Klassekampen.
På NRKs Politisk
kvarter presser Trond Lydersen Tonje Brenna igjen og igjen: Kommer de
egentlig til å bli enige om budsjettet? Dagens Næringslivs Fridtjof Jacobsen
stemmer i – har de egentlig et felles prosjekt? Martine Aurdal i Dagbladet
spår at det kan tidvis kan bli «et lite helvete» framover.