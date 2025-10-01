Selvsagt vil de bli enige om budsjettet

Det rødgrønne samarbeidet blir vondt og vanskelig, skriver kommentatorene. Men selvsagt blir de andre rødgrønne partiene enige med statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderparitet om budsjettet, skriver Aksel Fjeldavli. FOTO: Amanda Pedersen Giske / NTB

Den siste tiden har denne fortellingen blitt gjentatt av kommentatorer og journalister: Det rødgrønne samarbeidet blir vondt og vanskelig.

«Politisk kaos i sikte» skriver Bjørgulv Braanen i Klassekampen. På NRKs Politisk kvarter presser Trond Lydersen Tonje Brenna igjen og igjen: Kommer de egentlig til å bli enige om budsjettet? Dagens Næringslivs Fridtjof Jacobsen stemmer i – har de egentlig et felles prosjekt? Martine Aurdal i Dagbladet spår at det kan tidvis kan bli «et lite helvete» framover.