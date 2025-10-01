Byrådslederen: – Den kriminelle utviklingen må snus

13-åringer som kaster fra seg håndgranater midt i Oslo sentrum, 13-åringer som knivstikker andre tenåringer. Summen av en økende voldskriminalitet bekymrer byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) er dypt bekymret over den voksende barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
– Jeg er veldig bekymret for utviklingen. Det vi ser nå er noe annet og råere enn de ungdomsgjengene vi har sett tidligere. Det utøves mer vold, og volden er grovere, sier byrådslederen bekymret.

–  Det er stadig yngre gutter som trekkes inn i det, som også er gjerningsmenn. Det er veldig bekymringsfullt. Det er kyniske bakmenn som rekrutterer gutter nede i 12-13 års alder. Det er en utvikling som må snus, sier han. 

Minus tre milliarder

