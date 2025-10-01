Den verdenskjente forskeren Jane Goodall er død
Den britiske forskeren og aktivisten Jane Goodall, som var verdenskjent som sjimpanseekspert, er død, 91 år gammel.
Verden
Hun døde av naturlige årsaker, sier forskningsinstituttet hun grunnla, Jane Goodall Institute, onsdag.
– Dr. Goodalls oppdagelser revolusjonerte vitenskapen, og hun var en utrettelig forkjemper for beskyttelse og restaurering av naturen, heter det i uttalelsen fra instituttet.
Goodall var primatolog, altså forsker på primater, og gjorde sin kjærlighet til dyr til et livslangt forsøk på å bedre forstå sjimpanser, samt hvilken rolle mennesker spiller i å beskytte deres habitat og planetens helse generelt.