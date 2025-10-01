Den verdenskjente forskeren Jane Goodall er død

Hun døde av naturlige årsaker, sier forskningsinstituttet hun grunnla, Jane Goodall Institute, onsdag.

– Dr. Goodalls oppdagelser revolusjonerte vitenskapen, og hun var en utrettelig forkjemper for beskyttelse og restaurering av naturen, heter det i uttalelsen fra instituttet.

Goodall var primatolog, altså forsker på primater, og gjorde sin kjærlighet til dyr til et livslangt forsøk på å bedre forstå sjimpanser, samt hvilken rolle mennesker spiller i å beskytte deres habitat og planetens helse generelt.