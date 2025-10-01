Brutte sykepleierløfter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Fint få av oss er helt fortrolige med tanken på å tilbringe tid på sykehus, men vi burde alle være dypt takknemlige for at sykepleierne er der når vi trenger dem. Fremfor å gi disse hverdagsheltene arbeidsforholdene de fortjener, er sykepleierne ofte drastisk overbelastete og underbemannet. De fikk sin overflatiske salutt da verden var rammet av pest, under Covid-nedstengningen, likevel har verdens helseorganisasjon beskrevet situasjonen som en global helsekrise. På verdensbasis vil det mangle 13 millioner sykepleiere i løpet av de neste fem årene.

Situasjonen er angivelig litt bedre i Norge enn flere andre land, men innen 2035 står vi i fare for å mangle 28.000 av dem. En tredjedel av ferdig utdannede sykepleiere slutter jobben innen fire år. Ifølge en fersk undersøkelse av Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker over 17 prosent av norske sykepleiere å si opp jobben på grunn av for stor arbeidsbelastning og høye effektivitetskrav. «Kveldsvakt» er neppe rekrutteringsfilmen NSF trenger akkurat nå.