Brutte sykepleierløfter
En sykepleier utfordres til bristepunktet i filmen «Kveldsvakt», som viser det umenneskelige presset omsorgsarbeiderne har på jobb.
Fint få av oss er helt fortrolige med tanken på å tilbringe
tid på sykehus, men vi burde alle være dypt takknemlige for at sykepleierne er
der når vi trenger dem. Fremfor å gi disse hverdagsheltene arbeidsforholdene de
fortjener, er sykepleierne ofte drastisk overbelastete og underbemannet.
De fikk sin overflatiske salutt da verden var rammet av pest, under Covid-nedstengningen, likevel har verdens helseorganisasjon beskrevet
situasjonen som en global helsekrise. På verdensbasis vil det mangle 13
millioner sykepleiere i løpet av de neste fem årene.
Situasjonen er angivelig
litt bedre i Norge enn flere andre land, men innen 2035 står vi i fare for å
mangle 28.000 av dem. En tredjedel av ferdig utdannede sykepleiere slutter
jobben innen fire år. Ifølge en fersk undersøkelse av Norsk Sykepleierforbund
(NSF) ønsker over 17 prosent av norske sykepleiere å si opp jobben på grunn av
for stor arbeidsbelastning og høye effektivitetskrav. «Kveldsvakt» er neppe
rekrutteringsfilmen NSF trenger akkurat nå.