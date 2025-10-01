Kutt Røatunnelen – ikke velferden i bydelene

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.



Det er ikke sikkert Oslo-folk er forberedt på det som vil treffe dem neste år. Oslo-byrådet har vedtatt å kutte budsjettene til nesten alle bydeler. Til sammen skal en halv milliard spares i 2026.

Bydelene har ansvar for barnehager, barnevern, hjemmehjelp, sykehjemsplasser og psykisk helse for unge. Et eller annet sted må pengene tas fra. Med kostnadsøkningene er de reelle kuttene enda større. Det er bare å grue seg.

Samtidig har Byrådet gjenopplivet en gammel idé om å lage tunnel under Røakrysset. Byrådslederen ble med til krysset i en Aftenposten-artikkel fra august. I den fortelles det at: «Flere ganger sto trafikken stille i krysset fordi det oppsto kø på grunn av 15–20 kjøretøyer».

Det nevnes ikke at veiarbeid og lysregulering er grunnen til køene. Arbeidene startet i 2023, det bygges nemlig sykkelfelt og nye fortau der, som skal være ferdig i desember. Leserne får heller ikke vite at trafikken i området har sunket mye – og fortsatt synker.

Ideen om tunnel kom på slutten av åttitallet. Da var det i snitt 15.500 biler per dag (der dem som vil bruke tunnelen kjører). Siden 2019 har det konsekvent vært færre enn 11.000 per dag.

Uklokt av Byrådet å prioritere de rike og låse framtidige midler til en bortkastet tunnel.

I rapporten om tunnelforslaget fra 2021 nevnes relevante krav fra tidligere rapporter. Som lavere risiko for ulykker og å redusere biltrafikken med 50 prosent innen 2030. Regner man fra 2021-tallene, betyr det 5300 biler. På grunn av veiarbeidet i 2024 sank antallet til 8200 biler. Var det nær å være verdt to milliarder?

Anslaget fra 2021 var at Røatunnelen skulle koste 2,1 milliarder. Én milliard skulle dekkes med bompenger mens den andre milliarden tas fra budsjettet. Men rapporten har ikke med lønns- og prisstigning eller endringer i byggelånsrente. Da den kom var styringsrenta 0,25. I dag er den på 4,00.

I rapporten er det også knyttet stor usikkerhet til markedet og prisen på tomtekjøp. Anbefalingen var kort tunnel, som ville vært langt billigere, mens byrådet går for lang variant.

Byggestart er satt til 2028, så de største utgiftene sendes til neste valgvinner. Men bare planleggingsfasen kan fort spise noen titalls millioner. Før man ser resultatene av den nye sykkelveien og om trafikken fortsetter å synke, bør den dyre og utdaterte ideen om tunnel under Røakrysset forkastes, eller minst utsettes.

Byrådet er opptatt av å være økonomisk ansvarlige, men det gjelder tydeligvis ikke på alle områder. Den halve milliarden i eiendomsskatt Oslo mister neste år, kunne dekket hele kuttet i bydelene.

Oslo-borgere som ikke får hjelpen de trenger, vil få større problemer. Det vil også koste penger. Da er det uklokt av Byrådet å prioritere de rike og låse framtidige midler til en bortkastet tunnel.

