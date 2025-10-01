Zelenskyj til EU: Åpne nå for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap

– Ukraina har avsluttet sin interne gjennomgang av EU-lovgivningen – og vi har gjort det raskere enn noen andre før oss. Vi har gjort det godt, skriver Volodymyr Zelenskyj på X før et møte i Det europeiske politiske fellesskapet torsdag.

Ukrainas president mener landet er klart til å åpne det første forhandlingsområdet med EU.

– Vi er fullt ut klare til å åpne klynge 1 i EU-medlemskapsforhandlingene – klyngen «Grunnleggende prinsipper». Vi har behov for reelle fremskritt på dette området, skriver Zelenskyj.

Ungarns statsminister Viktor Orban har imidlertid onsdag fastholdt sitt nei til å gjøre endringer i reglene, slik at forhandlingene raskere kan komme i gang.

Ukraina søkte om EU-medlemskap i februar 2022, kort tid etter Russlands invasjon. Landet fikk kandidatstatus i juni samme år.

EU-forhandlinger om medlemskap foregår normalt i ulike deler som dekker enkelte politikkområder.