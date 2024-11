Regjeringen trenerer oljepionerenes sak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) og Industriaksjonen (IA) forventer at regjeringa og Stortinget snarest får avklart en kompensasjonsordning for pio­neroljearbeiderne, med størrelse på kompensasjonen lik 65 G – på linje med pionerdykkerne.

Det er en skam at dette har trukket ut over så mange år. Arbeiderpartiet må da ha lært noe av den uretten krigsseilerne i sin tid ble utsatt for.

Etter vedtak i Stortinget våren 2021 ble en bredt sammensatt kommisjon opprettet. Denne avklarte viktige prinsipielle spørsmål i NOU 2022:19 «Oljepion­erene – en kom­pen­sa­sjons­ord­ning».

En samla kommisjon kom til at etablering av en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene vil være en riktig og hensiktsmessig oppfølging av denne gruppa.

John-Peder Denstad og Jan Erik Tandberg John-Peder Denstad (t.v.) er leder av Industriaksjonen (IA) og Jan Erik Tandberg er leder Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF). (Privat)

Forbannelsen er derfor stor på at regjeringa i forslaget til statsbudsjett 2025 på nytt trenerer og utsetter saken:

«Regjeringa vil derfor sikre at det raskt vil bli etablert bistand i yrkesskadesporet til tidlegare oljearbeidarar. Oljepionerar kan be Arbeids- og velferdsetaten om å gjera om ved­tak om å ikkje godkjenne sjukdom som yrkessjukdom dersom ny forsking visar at avslaget var feil. Ny forsking kan også gi rett til ny behandling i forsikringsselskapa».

Å sende sakene tilbake til forsikringsselskapene er ansvarsfraskrivelse. Selskapene er årsaken til uretten.

Vi mener bistand ikke er tilstrekkelig. Det har ALF jobba med siden organisasjonen ble etablert. Det å sende sakene tilbake til forsikringsselskapene er ansvarsfraskrivelse. Selskap­ene er årsaken til uretten, med betalte leger og advokater som går imot alt oljepionerene kommer med. Det har heller ingen betydning for dem om det finnes godkjent yrkesskade fra Nav.

«Etter ei nærmare kartlegging av moglegheitene innafor det ordinære yrkesskade­sys­temet vil regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei endeleg vurdering av om det bør eta­blerast ei eiga kompensasjonsordning for denne gruppa, og ev. korleis ho bør utformast».

Erfaringer viser at å nå frem innafor det ordinære yrkesskadesystemet i dag er nesten umulig. Svekka av sykdom er man sjanseløs mot forsikrings­sel­skapenes advokater og leger.

Man tvinges til å gi opp og blir deretter avspist med smuler, om i det hele tatt noe som helst. Det er bedre for den enkelte at regjeringa betaler ut en kompensasjon, og krever regress fra forsikringsselskapene.

«Det må leggast vekt på å grunngje sakleg kvifor eller på kva for måte denne gruppa eventuelt bør løftast fram og behandlast på ei anna måte enn andre, samanliknbare grupper».

Dette har kommisjonen allerede svart på: «Ein samla kommisjon meiner at ei eiga kompensa­sjonsordning vil vere ei riktig og hensiktsmessig ordning for oljepionerane».

«Kommisjonen beskriv seks moglege modellar for ei kompensasjonsordning, men del­ar seg på tre ulike modellar med omsyn til anbefaling. Det blir ikkje foreslått eit konkret nivå på kompensasjonen, med det er skissert ulike nivå som grunnlag for konsekvens­berek­ning­ane i saka, frå 65 G til 70.000–250.000 kroner».

Dykkerne ble kompensert med 65 G. Å verdsette liv forskjellig blir feil.

Vi viser til Lov om yrkesskadeforsikring §12, Tap som omfattes: «Yrkesskadeforsikrin­gen skal dekke lidt tap, tap i framtidig erverv og utgifter som skaden antas å påføre skade­lidte i framtiden. Hvis skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art, skal det gis særskilt ménerstatning».

