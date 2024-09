Et ran av fellesskapet

Det borgerlige byrådet i Oslo har tatt et valg: De vil kutte i velferden i bydelene. Kuttene er ikke tilfeldige, men et systematisk angrep på de mest sårbare. De betaler prisen når byrådet vil gi skattekutt til dem som har mest fra før.

Byrådet opptrer som en omvendt Robin Hood, og sørger for at pengene flyttes fra dem som trenger mest, til de som allerede har lomma full. Dette er klassisk høyrepolitikk, pakket inn i løfter om «økonomisk ansvarlighet».

Mens byrådet lover skattelettelser til sine milliardærsponsorer, som aldri har kjent på frykten for å miste helsetilbud, trygghet eller tak over hodet, er det barnefamilier, eldre og de med helseutfordringer som må betale prisen.

Dette er en politikk som setter privilegier foran fellesskap, og økt ulikhet foran rettferdighet.

La oss se hvordan kuttpolitikken vil ramme de fattigste bydelene. For eksempel bydel Søndre Nordstrand, der nesten 20 prosent sliter med å få endene til å møtes, og over en fjerdedel av barna vokser opp i fattigdom.

Her er trangboddhet et stort problem, og arbeidsløsheten er høy. Ungdommen er hardt rammet – 13,8 prosent står utenfor både skole og jobb, og en tredjedel dropper ut av videregående.

Samtidig er stadig flere voksne avhengige av sosialhjelp, og behovet har eksplodert de siste årene, med en økning på over 39 prosent fra 2022 til 2023. Bydelen sliter i tillegg med et stort underskudd på grunn av underfinansiering av lovpålagte tjenester.

Alt dette har skapt en perfekt storm, der flere ting går galt samtidig og forsterker hverandre: Bydelen må betale for gjeld fra tidligere underfinansiering, men også for gjelden den har pådratt seg i år.

Bydelen har dessuten opplevd kutt i overføringene i 2024, og enda flere kutt kommer framover. Situasjonen forverres av høy rente, inflasjon og dyrtid, og utgifter som følger av økt fattigdom i befolkningen. I denne situasjonen har Høyre/Venstre-byrådet valgt å kutte i skatten til dem som har mest.

Fellesskapet er under angrep, og vi kan ikke sitte stille og se på at denne usosiale politikken blir trumfet gjennom. Vi må stå sammen for å forsvare velferden.

Oslo er en klassedelt by. De av oss som bor på østkanten ser godt at forskjellene øker. Noen bor i villaer med oppvarmede svømmebasseng året rundt og nyter skattekutt og luksus. Andre sliter med å betale for barnas fritidsaktiviteter, mens tilbudene som gir barna en trygg oppvekst kuttes. Dette er ikke bare usolidarisk – det er dypt urettferdig og uforsvarlig.

Hva sier det om et samfunn når politikere som aldri har kjent på utrygghet, har mage til å kutte i tjenestene som gir folk flest trygghet? De vet ikke hva det vil si å stå i matkø, å bekymre seg for barna sine, eller om de eldre får en verdig avslutning på livet.

Men det vet vi. Vi vet også at denne politikken truer alt vi har bygget opp.

Byrådet vil ha oss til å tro at dette handler om å være smarte med pengene. At det å kutte barnehagestyrere eller skolemat til ungdom er «ansvarlig økonomisk styring». Men det er verken ansvarlig eller forsvarlig å la ansatte og barna stå uten støtte i barnehagen. På sikt vil kuttpolitikken koste byen dyrt. Den vil bidra til økte forskjeller og utenforskap.

Oslo fortjener bedre enn et høyrebyråd som er mer opptatt av å gjøre livet lettere for sine rike venner enn å sikre trygghet og verdighet for oss andre.

Det vil bli vanskeligere for barn å lykkes på skolen, vanskeligere for eldre å få plass på sykehjem og leve verdige liv, og vanskeligere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å få den hjelpen de trenger. Vi må kjempe for hver krone i et system som ikke lenger fungerer for folk flest, men kun for en liten elite.

Dette er fremtiden byrådet ønsker: Et Oslo tilpasset de rike og velstående. Skattekutt til de rike betyr mindre penger til å sikre en trygg barndom for barna våre, et tryggere miljø for ungdommen og en verdig alderdom for de eldre.

