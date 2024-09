– Den ekstremt dårlige bydelsøkonomien presser fram lovbrudd

Denne uka ble nye innsparingstiltak varslet i de kommunale barnehagene i Bydel St. Hanshaugen i Oslo. De innebærer at bydelens 12 kommunale barnehager skal ledes av 8 eller 9 styrere, ned fra 11. Resten av styrerne anses som overflødige.

Kuttene har fått flere til å reagere, deriblant Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

– Dette tror jeg kommer til å få alvorlige konsekvenser for barna, sa Peter Tørstad Thommesen, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i bydelen, til Dagsavisen da vi først omtalte saken tirsdag.

Nå roper også Mari Rise Knutsen, bystyrerepresentant for Rødt, varsku.

– Jeg reagerer sterkt på dette, både som folkevalgt og banehagelærer, sier hun.

– Med kutt i bydelsbudsjettene godtar vi strukturer som undergraver alt det vi snakker om når det kommer til tidlig innsats og betydning av forebyggingsarbeid, legger hun til.

Kunne aldri gjort det samme

Knutsen har 25 år med arbeidserfaring fra barnehage. Flere av årene har hun jobbet som styrer, altså en barnehages daglige leder. Nå som hun er folkevalgt og delvis frikjøpt for sitt verv i Oslo bystyre, mener hun at hun ikke kunne ha hatt en styrerstilling og kombinert det med å være politiker.

– Jeg kunne ikke vært daglig leder i en 50-prosentstilling. Det ville vært uansvarlig, sier hun.

Likevel er det nettopp det enkelte styrere i Bydel St. Hanshaugen i praksis nå må være, etter innstramminger i budsjettet.

– Jeg vet om flere som har delte stillinger mellom to barnehager og bruker mye tid på forflytning. De får dårlig samvittighet hvis det skjer noe mens de er borte, forteller barnehagelæreren og politikeren.

Krever svar fra byrådstopp

Onsdag stilte hun et skriftlig spørsmål til byråd for utdanning i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H), hvor hun blant annet lurer på om bydeler med dårlig økonomi kan bryte loven. Fagforbundet og Utdanningsforbundet har nemlig advart mot at kuttene er i strid med forskriften om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Den gjør det klart at alle barnehager skal ha en egen styrer og at unntak kun kan gjøres dersom det ikke fører til noen reduksjon av styrerressursen for hver enkelt barnehage.

– Unntaket det åpnes opp for er henspilt på små steder hvor barnehager har få avdelinger og ofte ligger i nærheten av hverandre eller en skole, hvor en oppvekstleder kan ha ansvaret for begge steder. Det er ikke tilfellet her i bydelen. Det som skjer her er at den ekstremt dårlige bydelsøkonomien presser fram lovbrudd, sier Knutsen

Christine Thune, kommunikasjonssjef i Bydel St. Hanshaugen, har tidligere uttalt til Dagsavisen at de er klar over hva loven sier.

– Vi er godt kjent med regelverket og innvendingen. Den økonomiske situasjonen i bydelen tilsier likevel at vi må utvikle og endre måten vi jobber på, sa hun tirsdag.

Knutsen påpeker at denne omstruktureringen skjer etter at bystyrets kultur- og utdanningsutvalg nettopp har behandlet en kvalitetsmelding for barnehagene i Oslo.

– Der slås det fast at Oslo kommunes barnehager skal ha tilstedeværelse av styrer, poengterer hun.

Rødt er selv med på å styre bydelen

Det er venstresiden, med Rødt som en av samarbeidspartiene, som styrer i Bydel St. Hanshaugen. Likevel henvender Rødt-representanten seg til byrådet. Hun mener nemlig at bydelspolitikerne ikke har noe handlingsrom til å endre budsjettet og reversere kuttene. Slik hun ser det, er hendene deres bundet.

Derfor mener hun løsningen i stedet må være at byrådet bevilger mer penger i budsjettet til bydelen.

– Likevel kommer det pålegg om effektiviseringskutt fra byrådet hvert år. Jeg mener vi er på feil spor ved å stadig vekk nedprioritere økonomien i bydelene. Det er der de grunnleggende tjenestene skal ivaretas, sier Knutsen, som selv har sittet i bydelsutvalget til Grorud.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) mener den rødgrønne regjeringen bidrar til å skape kutt i Oslo kommune fremover. (CF Wesenberg/Kolonihagen)

Legger skylden over på venstresiden

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, representant for Høyre i kultur- og utdanningsutvalget, har tillit til at kuttene ikke fører til et uforsvarlig tjenestetilbud i barnehagene.

– Jeg har tillit til at Bydelsdirektøren organiserer barnehagetilbudet forsvarlig etter lover og regler blant annet for voksentetthet. Bydelspolitikerne i St. Hanshaugen er orientert både før sommeren og i BU-møte 10. september, og jeg registrerer at ingen partier, heller ikke Rødt, da foreslo andre løsninger. Det er bra om bydelspolitikerne i Rødt forstår og tar ansvar for økonomistyring hvis Rødt i bystyret ikke klarer dette, sier han til Dagsavisen.

Han legger ansvaret for kuttene over på den rødgrønne alliansen som styrte hovedstaden før dagens politiske flertall med Høyre i spissen.

– Etter at de rødgrønne og Rødt i åtte år styrte Oslos bykasse og tilskuddet til bydelene, står St. Hanshaugens i en krevende økonomisk situasjon. De rødgrønne har også styrt bydelen, men verken de eller Rødt har støttet Høyres forslag til omprioriteringer for å frigjøre ressurser i St. Hanshaugen. Når driften av Oslo kommune i fjor gikk med milliardunderskudd for første gang på tjue år, og den rødgrønne regjeringen nå tar enda mer av Oslos inntekter, blir det dessverre knallharde prioriteringer fremover, sier han.

