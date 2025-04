Folkehelseundersøkelsen i Oslo avdekker et tydelig øst-vest-skille

Undersøkelsen viser at Oslo er en god by å bo og leve i. 7 av 10 voksne vurderer egen helse som god, og de fleste opplever at det er trygt i eget nærmiljø. Samtidig viser undersøkelsen at Oslo er en by med store forskjeller og mange utfordringer, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

De med lavest utdanning og dårligst økonomi har flere helseproblemer og scorer dårligere på spørsmål om livskvalitet.

Bedre helse i vest

– Vestlige bydeler preges av bedre helse og sosioøkonomiske forhold, mens det i flere østlige bydeler er høyere forekomst av helseproblemer, økonomiske vansker og lavere andeler som rapporterer høy sosial støtte, skriver FHI i sammendraget av rapporten fra undersøkelsen.

Folkehelseundersøkelsen viser i tillegg at sentrumsnære bydeler kan ha andre typer utfordringer, blant annet trangboddhet.

– Flere kjønns- og aldersforskjeller fremstår også som betydelige. En høyere andel kvinner rapporterer søvnproblemer og nakke- og korsryggplager, mens yngre voksne har høyere nivåer av psykiske plager enn eldre, skriver FHI.

Ensomme unge

Ifølge undersøkelsen er ensomhet mest utbredt blant de yngste.

I Oslo er det færre som røyker enn i andre fylker, men det er flere som bruker snus, og man drikker alkohol oftere.

– Byens yngre befolkning, store økonomiske variasjoner og et sammensatt demografisk bilde er trolig noe av det som gjenspeiles i mange indikatorer, deriblant høyere andel ensomhet, mer psykiske plager og lavere livstilfredshet. Likevel rapporterer mange om støttende relasjoner og relativt høy opplevd trygghet i nærmiljøet, heter det i rapporten

