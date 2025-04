Venstresida kan ikke liste seg mot valgseier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skattenivået er titalls milliarder kroner lavere nå, enn da Jens Stoltenberg var statsminister.

Formuene og makta til landets rike kapitaleiere framstår som større enn noen gang i vår levetid, samtidig som halvparten av norske husholdninger ikke opplever økonomisk trygghet etter mange år med kraftig prisvekst.

Likevel mener Ap-veteran Odd E. Rambøl (Dagsavisen 7. april) at det er feil av meg å utfordre Arbeiderpartiet på å gå til valg på en politikk for mer omfordeling og en sterkere felles velferd.

Mitt poeng er enkelt og greit dette: Av de 43 milliardene som Solberg-regjeringen kuttet i skattenivået under sine åtte år, har Støre-regjeringen bare reversert 26 milliarder i denne perioden.

Å gå til valg på et uendret skattenivå i neste stortingsperiode er i mine øyne en forspilt mulighet for venstresida til å vise fram hva vi har råd til i fellesskap – dersom skattesystemet gjøres mer rettferdig enn i dag.

Vi må tette skattehullene som gjennomsyrer dagens system, og som bidrar til at de rikeste betaler en lavere skatteprosent enn vanlige folk.

Det betyr å øke skatten på store selskapsoverskudd, og å fjerne den skatterabatten bankene i dag har. Det betyr å kutte i skattene for lave og vanlige inntekter, i tillegg til å øke minsteytelsene i Folketrygden.

Det betyr å gjøre formuesskatten mer progressiv, ved å øke bunnfradraget så færre betaler den, men der de rike på toppen må betale langt mer enn i dag.

Alt dette trengs framover for å styrke bemanningen og kvaliteten i den offentlige velferden og for å få gjennomført en skikkelig tannhelsereform.

Jeg mener at venstresida ikke kan liste seg stille fram til valgseier og håpe at velgerne selv skjønner at politikken til Høyre og Fremskrittspartiet på dette området selvsagt er langt verre.

