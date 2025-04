Ny knallmåling for Arbeiderpartiet: Får over 30 prosent oppslutning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mange av dem som stemte Ap i 2021, vil nå gjøre det igjen, om vi skal tro den ferske partimålingen som Respons Analyse har gjennomført for BT, VG og Aftenposten.

Sist Ap fikk over 30 prosent på en måling fra Respons Analyse, var for nesten åtte år siden. Men med handelskrig, sikkerhetspolitisk usikkerhet og Sp ute av regjering, har det snudd for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Styrende partier styrker seg ofte når kriser inntreffer, så lenge velgerne synes de håndterer det godt, sier valgekspert Johan Giertsen ved nettstedet Poll of polls til BT.

Samtidig faller Frp til 18,6 prosent. Det er en nedgang på 2,9 prosentpoeng fra forrige måling. I januar var oppslutningen til partiet oppe på hele 24,5 prosent.

Høyre holder seg på sin side relativt stabilt på 20,4 prosent – en ørliten oppgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige måling.

For de øvrige partiene er resultatet som følger (med endring fra forrige måling i parentes):

R: 4,7 (-0,3), SV: 6,4 (-0,7), Sp: 5,9 (1,3), MDG: 3,8 (1,9), KrF: 3 (-0,9), V: 3,9 (-1,5), INP: 0,9 (0), andre: 2,3 (-0,7).

Målingen er gjennomført i perioden 2. til 7. april – altså i dagene rundt Aps landsmøte og etter at USAs president Donald Trump la fram sine tollsatser. Målingen er basert på intervjuer med 1001 personer, og feilmarginen er mellom +/-2 og 3 prosentpoeng.