Clemet lar være å ta med fakta

Kristin Clemet bekrefter i sitt innlegg i Dagsavisen (10. september) at «unnlatelsen er vår tids største løgn». Hun skriver at halvparten av norske barnehager er private, uten å nevne at av disse er halvparten ideelle, resten kommersielle.

I Utdanningsdirektoratets utredning «Private barnehager – ikke en og samme ting» (2023) står det: «Utviklingen i den private delen av barnehagesektoren har gitt en stadig tydeligere todeling mellom store konsern og frittstående barnehager».

Store konsern har flere barn per barnehagelærer enn øvrige private barnehager. Når private barnehager kommer bra ut i undersøkelser, skyldes dette at de ideelle og kommersielle samles i én kategori.

Clemet skriver også: «Hvorfor en suksess som barnehagereformen skal ‘repareres’, må man være sosialist for å forstå».

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

Lenge har man trodd at barnehageforliket var nødvendig for å få fart på byggingen av barnehager. Men tallene viser at dekningsgraden økte med 22 prosentpoeng i tiårsperioden før forliket, og med 21 prosentpoeng i tiårsperioden etter.

Men forliket var utvilsomt en suksess for en rekke barnehagekonsern. De drev med lavere – og mer ufaglært – bemanning. De tjente så mye at det ble oppslag i avisene: Investeringer i private barnehager er tre ganger mer lønnsomme enn Oslo børs – og med null risiko.

Norske barnehager betaler nå årlig mer enn én milliard i leie til utenlandske fond.

For å unngå kritikk for store overskudd, nedbetalte eierne i stedet gjeld. Overskuddet ble tatt ut ved å selge barnehagebygningene. Med salget har det fulgt dyre leiekontrakter, noe som hevet prisen. Finansavisen hadde (19. desember 2021) dette oppslaget: «På halvannet år har norske barnehagedrivere solgt barnehageeiendommer for 14,1 milliarder kroner. Eierne henter ut milliarder».

En analyse gjennomført av konsulentfirmaet BDO viser at når barnehagene går fra å eie til å leie lokaler, øker utgiftene til husleie mer enn i barnehager der bygningene ikke er blitt solgt. Norske barnehager betaler nå årlig mer enn én milliard i leie til utenlandske fond. Dette gir salgsinntekt til de norske eierne, og betydelige leieinntekter til de utenlandske selskapene.

Barna blir taperne.

