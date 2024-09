Har kuttet i antall barnehagestyrere: – Fullstendig uforsvarlig

Fra og med denne uka har en rekke barnehagebestyrere blitt overflødige i denne delen av hovedstaden. Kutt har nemlig ført til at kun åtte eller ni styrere skal lede de tolv kommunale barnehagene fremover.

Det betyr i praksis at enkelte styrere vil ha ansvar for rundt 30 ansatte og over 150 såkalte barneekvivalenter, forteller Alexander Filiberto, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bydel St. Hanshaugen. En barneekvivalent er det samme som antall barn, men der barn under tre år telles dobbelt.

– Dette er fullstendig uforsvarlig, slår Filiberto fast.

– Det lar seg ikke gjøre for en styrer å følge opp de ansatte og ivareta fagutvikling i to barnehager med så mange ansatte, når de nå vil bli sittende igjen med en enorm byrde av administrative oppgaver. Dette vil ha store konsekvenser for kvaliteten i barnehagene, legger han til.

Christine Thune, kommunikasjonssjef i Bydel St. Hanshaugen, forteller at de har en ambisjon om å ikke la kuttene gå utover barnehagetilbudet.

– Vi forstår bekymringene for effekten av dette. Styrerne har fått mandat til å jobbe videre med organiseringen. Målet er å opprettholde det samme gode tilbudet for barna og arbeidsmiljøet for de ansatte, sier hun.

Frykter flere bydeler vil følge etter

Bakgrunnen for kuttene i antall styrere skyldes et behov for innsparinger i bydelen. Høsten 2022 startet de et større omstillingsprosjekt og i år har omorganisering stått på agendaen.

– Totalt har vi gjennom dette og andre tiltak omstilt for rundt 200 millioner kroner de fire siste årene. Likevel er situasjonen så alvorlig at vi nå dessverre må nedbemanne i alle avdelinger og tjenester. Vi forvalter fellesskapets midler og har ansvar for å både levere forsvarlige tjenester og drive innen de økonomiske rammene. Da må vi se helheten i bydelen og veie mange viktige hensyn. I barnehagene kan og vil vi ikke røre ved bemanningsnormen. Vi ser derfor på styrerressursene og hvordan vi kan løse disse oppgavene videre, forteller Thune.

Filiberto, som til daglig jobber som barnehagemedarbeider i Tusentrippen barnehage, frykter at kuttene som nå gjøres kan skape presedens. Altså at andre bydeler vil se til St. Hanshaugen og gjøre det samme.

Alexander Filiberto, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i St. Hanshaugen, mener det er uansvarlig å gi enkelte styrere ansvar for mer enn én barnehage. (Privat)

– Barnehageseksjonen i bydelen går ikke med underskudd. Likevel velger man å kutte der, for å dekke utgifter andre steder, sier han.

Han er kritisk til at det politiske styringsflertallet i bydelsutvalget ikke har satt foten ned for kuttene i antall barnehagebestyrere.

– Jeg har vært i kontakt med politikerne gjennom hele prosessen. Dersom de hadde gjort det klart for administrasjonen at de ikke kommer til å støtte disse kuttene i budsjettet for 2025, kunne de i praksis ha stoppet dette. Det har de ikke valgt å gjøre, sier Filiberto.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

– Alvorlige konsekvenser for barna

Peter Tørstad Thommesen, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Bydel St. Hanshaugen, deler Filibertos bekymring rundt kuttene i antall barnehagestyrere.

– Dette tror jeg kommer til å få alvorlige konsekvenser for barna, sier han.

Han tror blant annet kuttene vil gå utover arbeidsmiljøet og trivselen blant de ansatte, noe som igjen vil merkes av barna. Han tror også arbeidsbelastningen på de ansatte vil øke.

– Med en styrer som skal være til stede halvparten så mye som nå, vil mange av oppgavene falle på de ansatte i barnehagen som er en del av grunnbemanninga. Det kommer til å gå kort tid før pedagogiske ledere må gjøre styrers oppgaver, spår han.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)

Mener kommunen bryter loven

Han er overrasket og skuffet over at kommunens administrasjon ikke har tatt forbundenes bekymringer til følge.

– Jeg sitter igjen med følelsen av at de ikke forstår hva en barnehagebestyrers oppgave går ut på. De kommer til å doble antall ansatte de må være nærmeste leder for. Jeg sitter også med inntrykk av at de i bydelen er veldig ambivalente til at de skal bryte lover, noe de har blitt advart om utallige ganger, sier han.

Peter Tørstad Thommesen, hovedtilligsvalgt for Utdanningsforbundet i Bydel St. Hanshaugen, tror kuttene vil få store konsekvenser for både de ansatte og barna i de berørte barnehagene. (Privat)

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har gjennom hele prosessen nemlig vært tydelige på at de anser endringen som et lovbrudd.

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager er hovedregelen at hver barnehage skal ha en egen styrer. Det åpnes likevel opp for unntak, dersom dette ikke fører til noen reduksjon av styrerressursen for hver enkelt barnehage. Det påpekes dessuten i loven at en slik organisering ikke må gå på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet.

Dette mener Fagforbundet og Utdanningsforbundet helt klart vil bli tilfellet her.

– Ja, helt åpenlyst. Unntaksbestemmelsen kan ikke anvendes for å kutte kostnader i barnehagene, sier Filiberto i Fagforbundet.

Kommunikasjonssjef Thune forteller at de er klar over hva loven sier.

– Vi er godt kjent med regelverket og innvendingen. Den økonomiske situasjonen i bydelen tilsier likevel at vi må utvikle og endre måten vi jobber på. Da må vi også se på dette mulighetsrommet. Resultatet vil være åpent, også for Statsforvalteren. Om vi ikke kommer fram til en plan som både er forsvarlig og god, vil vi gjøre nødvendige justeringer, sier hun.

Filiberto påpeker avslutningsvis at endringen i forskriften ble gjort fordi man fryktet at private aktører ville gjøre store kutt i barnehagene for å sitte igjen med mer profitt. I stedet utnyttes den nå av kommunen, slik han ser det.

– Private og kommunale barnehager skal likebehandles. Her gjennomfører man kutt som en privat aktører aldri ville hatt tilgang til å gjøre, sier han.

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)