Den var ikke så super, Sigrid

Vanligvis ler og nikker jeg til nesten alt Sigrid Bonde Tusvik sier. Men når hun i Dagsavisen fredag mener at tracking og syklus ikke er så viktig, så tar hun dundrende feil.

Tusvik synes ikke syklusprat bør få for mye oppmerksomhet. Fordi vi plutselig vil kunne skylde på kalenderen, er hun i kommentaren sin redd for at vi ikke får til ting i livet. Svaret på å forstå seg selv, kan «ikke være at vi tracker».

Så hva er svaret, ifølge henne? Sunn fornuft.

Men asså, «hei-hei-hei-hei», det er ikke et motsetningsforhold mellom å innse hormoners enorme innvirkning på kvinnekropp og kvinnehjerne – og å bruke sunn fornuft. Må vi enten lukke øynene og late som at menstruasjonssyklusen ikke påvirker oss, eller stå på barrikadene for at hele samfunnet skal legges om? Å «tracke» syklus – for de av oss som faktisk har en – er ett av svarene for å forstå seg selv bedre.

Men nei; aller helst vil Sigrid Bonde Tusvik at vi bare tar oss sammen, selv om hun er klar over at den innstillingen er gammeldags. Eh, ja. For vi kvinner har jo tatt oss sammen! Så inni helvete! I årtusener. Tiden er inne for å innse at hormoner spiller en rolle for hvordan vi har det. Slik stadig mer forskning viser.

At hormonell prevensjon ikke er djevelen og at mensapper ikke bør styre samfunnet, er viktige og riktige poenger. Men oppmerksomheten rundt alt dette trenger ikke forsvinne selv om også de supre sidene av en naturlig syklus er oppdaget. «Men hva med», økte aborttall. «Men hva med», store smerter. Å fremme «sykluspositivitet» er ikke det samme som å si at alt det vonde og vanskelige ikke betyr noe.

At vi åpner øynene for og inviterer inn den mer positive siden av saken, trenger ikke ta bort det faktum at en haug kvinner der ute fortsatt desperat trenger hjelp til å bli sett.

Fordi det er mange som sliter med syklusen. Det fins folk med PMDD, PMS, endometriose og selvmordstanker. Jeg vet. Mange vet. Og det «naturlige syklusliv» er ikke alltid det beste for alle. Men det er det beste for noen.

Jeg er enig i at mange influensere på Tiktok og Instagram ikke aner hva de snakker om når de kjører skremselspropaganda rundt hormonell prevensjon.

Men ettersom både østrogen og p-pille er så enormt understudert i forhold til hvor mange av oss som lever med enten førstnevnte eller sistnevnte i blodårene – og fordi kvinnelige kjønnshormoner ikke har vært et særlig belyst tema på flere medisinstudier verden over de siste tiårene – så vet dessverre også mange leger, helsepersonell, gynekologer og lærere i dag alt for lite om hvordan hormoner påvirker oss.

Å lytte til kroppens signaler er innmari vanskelig. Det er nettopp derfor flere bør finne ut hvordan vi tracker oss selv, og ikke nødvendigvis lar algoritmene gjøre det for oss.

Det er jo nettopp derfor vi må snakke mer om syklus og hormoner. Ikke mindre. For når vi først oppdager hvor stor innvirkning blant annet østrogenet har på nær sagt alle cellene i kroppen, da åpner en vilt fascinerende verden seg. Ikke minst: Det åpner for en rekke nye spørsmål.

Nei da, ikke alle har «superuke», ikke alle føler den like kraftig, den vil nok verken redde eller forkvakle verden, men kanskje blir hverdagen bedre for noen der ute når de lærer seg å lytte til kroppen – ikke nødvendigvis appen.

Men å lytte til kroppens signaler, som Tusvik etterspør, er innmari vanskelig. Det er nettopp derfor flere bør finne ut hvordan vi tracker oss selv, og ikke nødvendigvis lar algoritmene gjøre det for oss.

Hvordan? Noen av svarene fins i boka «Superuka!». Dette med sexfester, lønnsøkning, «optimalisering» av treningsrutiner og vabbing er bare en bittebitteliten, tabloid del av fortellingen. I resten av boken fins bobler av ny og svært nyttig informasjon om fysiologiske og psykologiske greier mange av oss aldri er blitt fortalt – og som er, mener jeg, «helt sjukt» viktig.

