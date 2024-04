På dåpsbildet mitt er mormor bare 57 år

Gamle bilder av slektninger er nære bevis på at vi er friskere og «yngre» enn før. På dette dåpsbildet ser mormor mer ut som 77 enn 57 år? Og mormor er typisk for de flestes bestemødre.

Bildet illustrerer poenget fra svenske professorer som nylig besøkte Oslo: Dagens 70-åringer er i den form som 50-åringer var for 50 år siden. Altså at 70 er det nye 50.

Bildet av mormor illustrerer at din egen fremtid ikke vil bli slik som du kanskje husker dine besteforeldre. Du er nå, og vil fortsette å bli, sterkere, raskere og smartere enn de ble.

De svenske forskerne, med professor Ingmar Skoog fra Gøteborgs universitet i tet, dokumenterer denne samfunnsutviklingen. De har samlet data om blodverdier, gripestyrke, personlighet, sosialt liv, hjertet, alkoholforbruk, sexvaner, kosthold, lungefunksjon, hjernen, hørsel, og så videre.

De måler folk på samme alder over en femti års periode. De får med seg effekten av at dagens 70-åringer hadde mødre med bedre svangerskapsomsorg, og 70-åringene har selv hatt bedre kosthold, lettere jobber og så videre enn 70-åringer fra 1970 hadde hatt.

Det er all grunn til å takke penicillin, vaksiner, moderne tannleger, vannklosett, sikkerhetskrav på arbeidsplassene, og generelt hele velferdssamfunnet for fremgangen.

Da dette bildet ble tatt på 70-tallet, opplevde 64 prosent av de kvinnelige 70-åringene at de var ved god helse. I 2014 var tallet 88 prosent.

Andelen kvinner på 70 som klarer å stige rett opp på en 50 cm høy pall har steget fra under 30 prosent av 1911-kullet i 1981, til nesten 70 prosent av 1944-kullet i 2014. Blodtrykket har sunket fra 173/98 i 1971 til 140/79 i 2014. Andelen 70-årige kvinner som klarer en balansetest økte fra 20 til 70 prosent.

Intellektuell hastighet, evne til logisk tenkning, evne til å tenke tredimensjonalt og selvfølgelig hukommelse har økt. Personligheten til dagens eldre er mer utadvendt, mer konkurranseorientert. De er mer opptatt av nære relasjoner, mer kosete, mindre opptatt av rydding og har mindre skyldfølelse enn før.

Dagens 70-åringer er mye mindre nevrotiske, særlig kvinnene. En mindre andel gamle blir demente, blant annet på grunn av høyere utdanningsnivå.

Aldring er dessverre ikke rettferdig. Selv om levealderen i snitt øker, er det nesten ingen fremgang blant kvinner med lavere utdanning.

I år 2000 trente to prosent av alle 70-årige kvinner anstrengende mer enn tre ganger i uken. I år 2014 hadde tallet steget til 29 prosent. Eldre har også høyere alkoholkonsum, har mer sex og er mer fornøyde i sine ekteskap – fordi de kan skille seg fra dårlige ekteskap. Og de er mindre deprimerte. Det blir spennende å se nye tall neste år!

Statistisk blir vi som befolkning «sykere». Det er fordi flere overlever sykdommer, som de derfor lever med, og fordi flere blir diagnostisert. Så vi lever bedre med våre sykdommer. Når antall gamle vil øke voldsomt i årene fremover, vil også antall diagnoser øke, selv om andelen syke synker.

Vi er altså ikke vår alder, men året vi er født. Alle vet at musikken som var populær da du selv var tolv år, var den beste musikken ever? Så når NRK spiller pausemusikk i intervjuer med eldre arbeidstakere, så vil det nå kanskje passe å spille ABBA og Wham?

