Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Svalbard er hottere enn noen gang. Det gjelder både temperaturen og interessen. Klimaendringene merkes tydeligere i Arktis enn de fleste andre steder på kloden, med en temperaturøkning som er opp mot fire ganger raskere enn gjennomsnittet globalt. NRK melder om rekordstor smelting på Norges største isbre, Austfonna på Svalbard. Den ble omtrent en meter tynnere i 2024, den raskeste smeltingen som er målt noensinne. Tundraen tiner også, det blir mer skred og flom, og vanskeligere å vedlikeholde infrastruktur. Dette er dramatisk.

Samtidig har øygruppen havnet i det sikkerhetspolitiske søkelyset. Etter President Donald Trumps utspill om at han vil annektere Grønland – uten å utelukke maktbruk – har mange spurt seg om Svalbard er utsatt.

Svalbards militærstrategiske betydning for Russland er nok ganske overdrevet.

Kan President Vladimir Putin finne på å ville ta Svalbard dersom Trump tar Grønland, er et typisk spørsmål forskere som meg får fra journalister i både inn- og utland. Så sender de reportere opp til Longyearbyen for å se det med egne øyne. Ikke klimaendringene – men potensialet for et geopolitisk maktspill i Arktis. Og det er ikke bare journalister som drar dit. NATOs parlamentarikerforsamling har vært der, det samme har en rekke sikkerhetspolitiske tenketanker fra Washington, samt politikerdelegasjoner fra ulike land.

Jeg tror de blir skuffet. Ikke over Svalbard – som kan ta pusten fra de fleste. Men geopolitikk finner de lite av. De russiske bosetningene i Barentsburg og (dels) Pyramiden holder seg der og er i praksis blitt avskåret fra Longyearbyen. Visit Svalbard boikotter de russiske turistaktørene i henhold til sanksjonene som er innført etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

Den lokale lederen for gruveselskapet i Barentsburg, Ildar Neverov, har ved enkelte anledninger brust med fjærene, arrangert 9. mai parade og satt opp et ortodokst kors ved Pyramiden. Men norske myndigheter har ikke latt seg provosere og håndtert det i henhold til norsk lov – gjennom bøtelegging av ulovlig helikopterflyvning i forbindelse med en parade, og beskjed om å rive det ulovlig oppsatte korset. Det blir ikke store geopolitiske bølger av slikt – selv om muligens Neverov forsøkte å oppnå nettopp det.

Om de besøkende delegasjonene klarer å komme seg helt til Ny-Ålesund, kan de også beskue noen kinesiske løver på trappen av huset der de kinesiske forskerne holder til. De er en del av Norsk Polarinstitutts internasjonale forskerkollektiv – der Kina sammen med ni andre land har fast leieavtale med Polarinstituttet. Dette fremstilles av og til som en kinesisk forskningsstasjon på Svalbard. De kinesiske leietakerne har nå fått beskjed om å fjerne løvene og skilt på veggen der det står «Yellow River Station». Det er altså ingen «station» ifølge norske myndigheter. Diskusjonen rundt dette kan muligens tolkes som geopolitikk på mikro-nivå.

Utover dette er geopolitikken ganske fraværende på Svalbard. Det man ser, er snarere den internasjonale regelstyrte orden i sin beste fremtoning. Den 14. august er det 100 år siden Svalbardtraktaten ble implementert. Altså et stykke folkerett i praksis. 45 land har signert den, noe som gir landenes borgere og næringsliv rett til likebehandling med nordmenn. Rundt 50 ulike nasjonaliteter er representert – det vil si at de bor og jobber der. Det hele styres av norske myndigheter og norsk lovverk – med visse begrensninger som er presisert i traktaten. Men her er det nasjonal og internasjonal rett som gjelder – ikke geopolitisk maktkamp.

Så kan man jo spørre seg om det vil fortsette slik? Under den kalde krigen var den russiske tilstedeværelsen langt større enn i dag – og ikke alle var gruvearbeidere for å si det slik. I teorien kan de bygge seg opp igjen. Men det er svært kostbart. Går vi lenger tilbake i tid, ser vi at det var kamphandlinger på Svalbard under andre verdenskrig – Nazi-Tyskland etablerte sågar en meteorologisk stasjon der – etter sigende den siste tyske avdeling som overga seg i september 1945 (de var innesnødd helt til da).

Samtidig er nok Svalbards militærstrategiske betydning for Russland ganske overdrevet. De har andre øyer i Arktis, og det å okkupere Svalbard vil være en svært logistisk krevende operasjon med begrenset militær gevinst. Man kan selvsagt ikke se bort fra at også Svalbard kan bli utsatt for press og hybride virkemidler som sabotasje i en spent situasjon – men en invasjon er nok mindre sannsynlig. NATOs artikkel 5 gjelder på Svalbard også.

Enn så lenge går dermed livet på Svalbard sin vante gang. Det rystes av klimaendringer, men i mindre grad av geopolitikken.