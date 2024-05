Mytene om mensen koster jenter dyrt

Den første dagen Angie fikk mensen, ble den siste dagen hun gikk på skolen. 12 år gammel, og med en følelse av skam blandet med en frykt for at noe var alvorlig galt, tok hun valget om å ikke møte opp i klasserommet.

Kunne ikke foreldrene hjelpe henne? Hun må da ha hørt om mensen før? Hvordan kunne foreldrene bare akseptere at hun sluttet på skolen? Dette er spørsmål jeg ofte får, når jeg nevner rwandiske Angie sin historie.

Men i mange samfunn rundt om i verden er det større aksept for å slutte på skolen, enn det er for å snakke om mensen. Og større rom for å slutte på skolen enn for å kjøpe bind og tamponger.

Mensen er blodig alvor for millioner av jenter i verden.

Rundt 500 millioner jenter og kvinner lever i mensenfattigdom. De har rett og slett ikke råd til bind, tamponger, menskopper, menstruser eller hva som nå måtte være det foretrukne produktet.

I mange land­ er hygieneprodukter som dette rett og slett for dyrt: Når valget står mellom å kjøpe tamponger eller mat, er mat det åpenbare valget.

Mange forsøker å finne alternativer, og bruker gamle filler, blader eller biter av skumgummimadrasser. Det øker faren for infeksjon og sykdom. I noen tilfeller selger jenter kroppen sin for mensprodukter.

Hvert eneste år dropper jenter ut av skolen på grunn av noe så grunnleggende menneskelig som mensen. Det kan gi ringvirkninger livet ut, og stenge for utsikten til å komme seg ut av fattigdom.

I CAREs arbeid møter vi ofte jenter som lar være å dra på skolen når de har mensen. De er redde for å blø igjennom, og ikke minst frykter de skamfølelsen det kan bære med seg når buksa blir blodrød.

For folk på flukt eller som lever i konfliktområder er bind og tamponger ofte ikke å få tak i. Konflikten på Gazastripen hadde ikke vart i mange ukene før kvinner begynte å fortelle om mangel på hygieneprodukter og toalettfasiliteter.

Feilinformasjon og myter om mensen florerer. Som at mensblod kan smitte andre med sykdommer, eller at menstruerende må holde seg innendørs, fordi menstruasjonen angivelig kan ødelegge fruktavlinger.

Dette er viktige aspekter å ha med seg i nødhjelpsarbeidet. Også i krig og konflikt får kvinner mensen, og bind og tamponger er viktig for å ta vare på både helse og verdighet.

På toppen av utfordringene som jenter og kvinner står overfor bare for å få tak i sanitærprodukter, ligger de mange mytene om mensen som en klam hånd over manges frihet og selvbestemmelse.

Feilinformasjon og myter om mensen florerer. Som at mensblod kan smitte andre med sykdommer, eller at menstruerende må holde seg innendørs, fordi menstruasjonen angivelig kan ødelegge fruktavlinger. Eller at sex med en voksen mann hjelper mot menssmerter, og at ei jente som har mensen ikke bør sove i samme hus som resten av familien. Det er myter som gjør jenter utsatt for overgrep.

Feilinformasjon og myter må møtes med kunnskapsdeling. Kvinner og jenter må få kunnskap om egen kropp, og gutter og menn må få kunnskap om kvinnekroppen. Menstabuet må erstattes med aksept og åpenhet.

Det er første skritt for å unngå at mensen forblir et hinder for jenter. Og mensprodukter må gjøres tilgjengelig, ikke minst for de fattigste. Det er en forholdsvis rimelig investering i jenters helse og trygghet.

I dag er Angie 20 år, og deltar i en av CAREs mange ungdomsgrupper i Rwanda. Hun har kommet seg tilbake til skolebenken. Langt fra alle er like heldige.

Den internasjonale mensdagen er en god anledning til å brette opp ermene for videre innsats mot mensenfattigdom og myter. God mensdag!

