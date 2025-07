Sviket mot de svakeste

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 1822 publiserte stadsfysikus i Christiania, Dr. Fredrik Holst, en innberetning om forholdene ved Dollhuset ved Oslo Hospital. Det var åpen kloakk, pasientene bar lenker og fotjern. Det var dyster lesning for Stortingets representanter og byens ledelse.

Holst beskrev inngående at det var snakk om mennesker, syke mennesker og at de trengte og fortjente respekt og behandling, ikke innesperring og redselsfulle sanitære forhold. Holst hevdet at det var et offentlig, ikke privat, ansvar.