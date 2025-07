Ingen norsk tollavklaring fra USA: – Høyst uavklart

USAs president Donald Trump har varslet tollbrev til en rekke land. Mandag kveld norsk tid offentliggjorde han de to første brevene, hvor henholdsvis Japan og Sør-Korea ilegges 25 prosent toll.

Men det har foreløpig ikke kommet noen norsk avklaring.

– Norge har ikke fått noen beskjed eller brev hittil, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK mandag kveld.

Hun sier Norge har tett og god dialog med amerikanske myndigheter.

– Vi mener vi har gode kort på hånden. Men jeg tror at vi også i Norge må være forberedt på at det kan bli 15 prosent, og at det også kan bli høyere, sier hun.

– Denne situasjonen er høyst uavklart.

Ventetoll

USA er ventet å kunngjøre flere handelsavtaler i løpet av starten av denne uka. Ifølge Det hvite hus er de nære ved å inngå avtaler med flere land.

Landene som ikke har inngått en avtale med USA innen midten av uka, vil 1. august gå tilbake til tollsatsene Trump innførte 2. april.

Trump har alt innført en såkalt ventetoll på 10 prosent på varer fra Norge og en rekke andre land i påvente av at det forhandles fram handelsavtaler. Storbritannia har alt undertegnet en slik avtale.

Ingen store utslag

Handelstall for april og mai, etter at Trump innførte 10 prosent toll, har ikke vist store utslag, ifølge NHO.

Trump varslet tidligere i år at han ville ilegge en flat tollsats på 10 prosent på varer fra alle verdens land. Han sa også at han ville innføre skreddersydde tollsatser på varer fra en rekke andre land, deriblant Norge, som fikk en tollsats på 15 prosent.

Ny utsettelse

Tollsatsene skulle etter planen innføres i vår, men ble satt på pause i 90 dager. Datoen var satt til 9. juli, men Det hvite hus varslet mandag at den vil bli utsatt til 1. august.

Tolv ytterligere land skal få tilsvarende brev i tillegg til Japan og Sør-Korea, opplyste Det hvite hus' pressesekretær Karoline Leavitt mandag.

Også disse øvrige brevene vil bli publisert på Trumps eget sosiale medium Truth Social.

EU blir ikke blant dem som kommer til å motta et tollbrev fra Trump, opplyser EU-kilder til nyhetsbyrået Reuters.