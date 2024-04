Tøffe Tonje Brenna tør der andre tier, skriver Kjell Werner i en kommentar i Dagsavisen (16. april). «Tør der andre tier», var også tittelen på en bok skrevet av og om Sylvi Listhaug (Frp), uten at det skal dras for langt. Men hvem er «tøffe Tonje» tøff mot?

Tonje Brenna møtte lederen i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO), Marianne Solberg, i Dagsnytt 18 på NRK mandag kveld. FO organiserer sosialarbeiderne, de som er tettest på dem som er «nederst ved bordet» i det norske samfunnet. Sjelden har jeg registrert at en forbundsleder så ettertrykkelig, med saklige argumenter, har satt en statsråd på plass.

Brenna mener at det er noe galt når mange unge bruker krefter på å dokumentere at de er syke framfor å få hjelp til å komme i jobb. Men har hun dekning for denne påstanden? Forsøker de unge å finne på ting for å få trygd?

«Det er mer helsebringende å være i aktivitet enn å bruke kreftene på å dokumentere på at du ikke kan være i aktivitet», sier Brenna (Aftenposten 8. april). Hennes løsning er å stille krav til de unge.

Dette forteller om manglende elementære kunnskaper om hva som kreves for å få støtte. Samtidig tegnes det et bilde av ungdommer som ikke vil være aktive. «Latsabber» kalte Frp dem, mens sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i 2005 mente at de ikke ville «stå opp om morra’n».

Det tegnes også et negativt bilde av sosialarbeiderne, gjerne sosionomer med ekspertise på fagområdet. De lar seg altså lure eller velger uføretrygd som en lettvint løsning. I tillegg bygger Brenna opp om myten om at det er så lukrativt å leve på trygd.

Ikke merkelig at FO-lederen var forbannet, når hun treffer en statsråd som kommer med store ord og påstander om svikt i den yrkesgruppen hennes fagforbund organiserer.

For dagens regelverk forutsetter at man stiller krav – og har forventninger om at den unge selv skal bidra. Så kan det selvsagt skje feilvurderinger, men å tegne et bilde som om dette er en vanlig situasjon – det er det ikke grunnlag for. Det er kun egnet til å gi næring til høyresidens fordommer.

Man må bare undres når det gjelder Tonje Brennas politiske vurderingsevner. Hun burde umiddelbart ha forstått at hun måtte gripe inn for å hjelpe den 102 år gamle syke krigsseileren i England. Han som risikerte å bli skrevet ut av sykehjemmet og i stedet havne i en campingvogn.

Brenna befant seg kanskje i et byråkratisk ekkokammer, derfor grep først private inn. Deretter samlet et flertall på Stortinget seg, og fortalte at de ville bruke sitt flertall til å instruere statsråden. Først da fikk Brenna kontakt med den politiske virkeligheten.

Dersom Tonje Brenna vil ha flere i arbeid: Prat mindre, gjør mer.

