Skremmebildet Sverige

Onsdag ble en 39 år gammel familiefar skutt på gata i Skärholmen utenfor Stockholm, foran øynene på sin 12 år gamle sønn. Mannen skal ifølge vitner ha bedt en gruppe ungdommer om å oppføre seg bedre på offentlig plass. Han skal også ved flere anledninger ha tatt opp problemet med synlig narkotikasalg i nabolaget, der hans barn vokser opp. Det kostet ham livet.

Det var nær dobbelt så mange alvorlige voldshendelser i Oslo i fjor som i 2022.

Vi har hørt det før, men det må sies igjen: Situasjonen i vårt naboland Sverige er dypt urovekkende. Kriminaliteten, lovløsheten, gjengvolden og drapstallene preger den svenske hverdagen.

Politikerne er tilsynelatende maktesløse. Tragedien onsdag skjedde på de borgerlige partienes vakt, men heller ikke sosialdemokratene og venstresiden har troverdighet i spørsmålet. Da Magdalena Andersson, partileder for sosialdemokratene, besøkte åstedet denne uka, ble hun konfrontert av søsteren til den avdøde familiefaren. Budskapet var tydelig: Dere snakker og snakker, men ingenting blir bedre.

Her hjemme er situasjonen en annen, men også i vårt land er faresignalene mange. Volden blant de unge blir stadig mer brutal. Det var nær dobbelt så mange alvorlige voldshendelser i Oslo i fjor som i 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Derfor var det så viktig at Arbeiderpartiet denne uka vedtok å være hardere i klypa mot vold og kriminalitet. Det skjedde på landsstyremøtet, som staket ut kursen fram mot valget neste høst under tittelen «Et trygt og rettferdig Norge». Regjeringspartiet vil ha et sterkt politi som er til stede «der det trengs» og stanse rekrutteringen til kriminelle miljøer med forebygging. Kriminelle gjenger skal bekjempes, og kontrollen over grensene skal prioriteres.

Mandag er det regjeringspartneren Senterpartiet som samler landsstyret og skal vedta veien videre. Også her vil utviklingen i kriminalitet prege debatten. Senterpartiet skal blant annet diskutere å åpne for fengselslignende institusjoner for unge under 15 år som begår vanekriminalitet.

Virkemidlene kan og må diskuteres og problematiseres. Det er uansett et viktig signal at regjeringspartiene tar utviklingen på alvor. Så er det ikke nok med fagre ord og løfter – det må følge midler og konkrete satsinger.

Dette feltet må prioriteres, og det må gjøres nå. Skremmebildet Sverige bør alene være nok til at våre folkevalgte gjør det som kreves for at Norge fortsatt skal være et trygt land å bo i.

Les også: Kjør debatt, også om EU, skriver Dagsavisen på lederplass

Les også: Så var det over også for Kjerkol

Les også: Forsker mener Kjerkols masteroppgave er en hån mot hans yrkesgruppe