Autisme og menneskerettigheter: Forby ABA nå!

Vi nærmer oss Pride, og i år håper jeg vi også kan fokusere også på en annen stor minoritetsgruppe som utsettes for systemisk diskriminering, og det til og med i regi av den norske staten.

Det er på tide med en offentlig debatt om konverteringsterapi for autistiske barn, som er standard behandling for autister i Norge i dag.

Kristin Marie Veum er autist og mor, og medlem av Nevromangfold Norge. Skriver om autisme på Instagram-kontoen @bondeibyen. (Privat)

Fra de er små barnehagebarn, påtvinges mange autister 40 timers hardtrening i uka for å bli en annen enn den de er født som. De skal lære seg øyekontakt, leke med andre, mates med språk.

ABA – Applied Behaviour Analysis – er utviklet av en kristenkonservativ norskamerikaner, O. Ivar Løvaas, som også utviklet konverteringsterapi for skeive. Han var av den oppfatning at autister egentlig ikke er mennesker, men måtte lære seg å bli det.

Autister er mennesker. Vi har en hjerne som fungerer annerledes enn de store nevrotypiske flertallet. Hvis vi får lov til å være oss selv, og utvikle våre ofte unike talenter, kan vi gjøre store ting.

Mozart, Einstein, Darwin og Newton er antatt å ha vært autister. Jeg er redd de ikke ville ha fått utviklet talentet sitt i dag, men det verste er konsekvensene for den psykiske helsa for barn som utsettes for konverteringsterapi.

Undersøkelser viser at flere voksne autister har fått PTSD av «behandlingen», og endelig løftes autistiske stemmer fram gjennom sosiale medier slik at vi alle faktisk kan lytte til og forstå hva autister trenger.

FN viet årets autismedag til nevromangfold, og å slippe autistiske stemmer til. Som alle andre mennesker trenger vi autister respekt for den vi er, og å bli lyttet til.

Vi i Nevromangfold Norge mener ABA bryter med en av de mest sentrale menneskerettighetene, som er torturforbudet i Grunnloven §93. Der står det «Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Det å behandles som en hund som skal dresseres, rammes helt åpenbart av denne paragrafen. Dette foregår til og med på små, forsvarsløse barn i utvikling. Norge forplikter seg til å følge menneskerettighetene, og brudd på dem kan behandles av EMD.

Det er på høy tid at ABA løftes dit, og at Stortinget går inn for et forbud. ASAP.

Vi autister er generelt ærlige og har sjelden andre intensjoner enn det vi sier rett fram, så det er vanskelig for oss å vite om bruk av ABA er godt ment eller ikke.

Men vi kan si høylytt at det skaper smerte, traumer og psykiske lidelser, og at vi ønsker at våre protester skal bli lyttet til nå!

